민경선 고양시장 예비후보 “1호 결재는 김대중 사저 개방”
민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보는 24일 후보 등록 후 첫 행보로 ‘김대중 대통령 사저 기념관’을 방문해 시장 당선 시 ‘제1호 결재’로 사저 전면 개방을 단행하겠다고 선언했다.
3선 경기도의원 출신으로 경기교통공사 사장을 역임한 민 예비후보는 이날 굳게 닫힌 사저 출입문 앞에서 현장을 점검하며 “한국 민주화의 상징이자 노벨평화상 수상자인 김대중 대통령의 정신이 깃든 공간이 방치된 현실이 참담하다”고 소회를 밝혔다.
그는 고양시 공공 재정으로 매입한 사저가 운영의 폐쇄성으로 인해 사실상 시민과 격리됐다는 점을 지적하며, 시장 직속의 결단을 통해 이곳을 즉각 시민의 품으로 돌려주겠다는 강력한 의지를 표명했다.
단순한 개방을 넘어 사저를 민주주의와 인권, 평화의 가치를 체험하는 ‘살아있는 교육 공간’으로 재탄생시키겠다는 구체적인 청사진도 제시했다. 민 예비후보는 특히 청소년들을 위한 체계적인 민주주의 교육 프로그램 운영을 핵심 과제로 꼽으며, 역사의 현장을 미래 세대를 위한 교육의 장으로 활용하겠다고 강조했다.
행정 철학에 있어서는 ‘이재명식 추진력’을 롤모델로 내세웠다. 민 예비후보는 “이재명 대통령이 성남시와 경기도에서 증명했듯, 현장에서 시민의 불편을 즉각 찾아내고 결정된 사안은 거침없이 실행해 성과로 보답하는 시장이 되겠다”며 강력한 실행력을 예고했다.
한편, 3선 경기도의원 출신인 민 예비후보는 경기도의회 교육위원장과 경기교통공사 사장을 역임한 ‘실질적 행정 전문가’로 평가받으며, 이번 방문을 시작으로 ‘교통 혁신’과 ‘민생 경제’ 등 핵심 공약을 차례로 발표할 예정이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
