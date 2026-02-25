[관가뒷담] 美·佛 ‘연금개혁’ ‘감세’ 비판 자료 낸 기획처… 의도는?

李대통령, 앞서 연금개혁·부동산 증세 언급

해외 사례와 언급 상황 겹쳐 보여

신용등급 강등 빌미로 ‘간보기’ 뒷말도



기획예산처가 24일 내놓은 해외 주요국 국가신용등급 강등 사례가 뒷말을 낳고 있다. 주요 사례로 연금 개혁 지연과 정부 의무지출 증가, 감세 부작용을 내건 탓이다. 이를 두고 국민연금 2차 개혁과 부동산 증세 시동을 걸기 위한 ‘떠보기’ 아니냐는 해석까지 나온다.



기획처가 소개한 국가신용등급 하향 조정 사례는 프랑스와 미국, 중국이다. 이중 프랑스는 연금 개혁과 연관이 있다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치는 지난해 프랑스의 국가신용등급을 각각 AA-에서 A+로 하향 조정했다. 기획처는 프랑스 사례와 관련해 “(S&P가) 특히 연금 개혁을 유예하기로 한 사실도 지적했다”고 설명했다. 피치의 경우 프랑스 재정이 경직적이고 사회지출 비중(32%)이 유럽연합(EU) 평균(26%)보다 높은 점을 강등 이유로 꼽았었다.



굳이 이 사례를 들면서 정부가 각종 연금 개혁에 나서기 위한 복선 아니냐는 평가가 제기된다. 이재명 대통령은 후보자 시절 ‘지속가능한 연금 개혁’을 공약으로 내걸었었다.



또 다른 신용등급 하락 사례인 미국 사례는 ‘증세’와 연계되는 거 아니냐는 분석도 있다. 무디스는 지난해 미국의 국가신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 낮췄다. 기획처는 무디스 평가 중 특히 ‘감세’와 ‘의무지출 증가’를 강조했다. 이 대통령은 양도소득세 중과 시행과 함께 부동산 보유세 강화 검토까지 시사했다. 이번 발표 자료가 이같은 증세 기조를 감안한 거 아니냐는 시선을 받는 이유다.



일각에서는 미국 신용등급 강등 원인 중 하나인 의무지출 증가와 관련해 제 발에 오줌누기라는 평가 역시 동반된다. 정부는 이달부터 전국 10개 군을 대상으로 ‘농어촌 기본소득’ 실험을 개시했다. 사실상 의무지출이 증가하는 각종 복지제도를 늘려가는 중이다. 각종 평가와 관련해 기획처 관계자는 “어떤 의도를 가지고 소개한 건 아니다”고 해명했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 기획예산처가 24일 내놓은 해외 주요국 국가신용등급 강등 사례가 뒷말을 낳고 있다. 주요 사례로 연금 개혁 지연과 정부 의무지출 증가, 감세 부작용을 내건 탓이다. 이를 두고 국민연금 2차 개혁과 부동산 증세 시동을 걸기 위한 ‘떠보기’ 아니냐는 해석까지 나온다.기획처가 소개한 국가신용등급 하향 조정 사례는 프랑스와 미국, 중국이다. 이중 프랑스는 연금 개혁과 연관이 있다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치는 지난해 프랑스의 국가신용등급을 각각 AA-에서 A+로 하향 조정했다. 기획처는 프랑스 사례와 관련해 “(S&P가) 특히 연금 개혁을 유예하기로 한 사실도 지적했다”고 설명했다. 피치의 경우 프랑스 재정이 경직적이고 사회지출 비중(32%)이 유럽연합(EU) 평균(26%)보다 높은 점을 강등 이유로 꼽았었다.굳이 이 사례를 들면서 정부가 각종 연금 개혁에 나서기 위한 복선 아니냐는 평가가 제기된다. 이재명 대통령은 후보자 시절 ‘지속가능한 연금 개혁’을 공약으로 내걸었었다.또 다른 신용등급 하락 사례인 미국 사례는 ‘증세’와 연계되는 거 아니냐는 분석도 있다. 무디스는 지난해 미국의 국가신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 낮췄다. 기획처는 무디스 평가 중 특히 ‘감세’와 ‘의무지출 증가’를 강조했다. 이 대통령은 양도소득세 중과 시행과 함께 부동산 보유세 강화 검토까지 시사했다. 이번 발표 자료가 이같은 증세 기조를 감안한 거 아니냐는 시선을 받는 이유다.일각에서는 미국 신용등급 강등 원인 중 하나인 의무지출 증가와 관련해 제 발에 오줌누기라는 평가 역시 동반된다. 정부는 이달부터 전국 10개 군을 대상으로 ‘농어촌 기본소득’ 실험을 개시했다. 사실상 의무지출이 증가하는 각종 복지제도를 늘려가는 중이다. 각종 평가와 관련해 기획처 관계자는 “어떤 의도를 가지고 소개한 건 아니다”고 해명했다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지