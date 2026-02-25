아이는 줄어도 씀씀이는 커졌다…신학기 특수 노리는 유통가
저출생으로 학령인구가 줄어드는 가운데서도 유통업계는 신학기를 앞두고 분주하다. 자녀 수는 감소했지만 한 아이에 대한 지출은 늘면서, 백화점과 온라인몰 등은 책가방·주니어 패션·학습 가구 등 신학기 용품 전반에서 할인과 체험 행사를 확대하고 있다.
24일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 신학기를 앞두고 키즈 특화 공간과 프로그램 강화에 나섰다. 롯데백화점의 프리미엄 쇼핑몰 타임빌라스 수원점에는 지난 18일 ‘슈퍼키즈 성장센터’를 열고 성장 발달 점검과 물리치료사 기반 관리, 체육 활동 콘텐츠를 제공한다. 올해 백화점 문화센터 전점의 키즈 프로그램 비중도 전년 대비 10% 확대한다는 방침이다.
신세계백화점은 브랜드 팝업을 앞세워 프리미엄 전략을 강화했다. 지난 22일까지 ‘뉴 챕터, 뉴 룩 페어’를 열고 MLB키즈·캉골키즈·내셔널지오그래픽 키즈 등 50여 개 브랜드 상품을 최대 40% 할인 판매했다. 마르디메크르디 레쁘띠와 메론스위치 등 팬덤이 강한 아동 브랜드 팝업을 전면에 배치하고, 리틀그라운드 스쿨백(26만원대) 등 고가 상품을 중심으로 구성해 객단가 상승을 노렸다.
현대백화점은 전 점포 동시 할인과 대중 브랜드 중심 행사를 통해 실속형 수요 공략에 나섰다. 전국 백화점과 아울렛에서 아동·스포츠 브랜드 의류와 가방 등을 최대 30% 할인 판매한다. 판교점은 오는 28일까지 ‘신학기 가방 프로모션’을 통해 MLB키즈 등 브랜드 가방을 최대 20% 할인하고, 무역센터점은 3월 1일까지 ‘디즈니 스토어’ 할인 행사를 열어 인형과 피규어 등 캐릭터 굿즈를 최대 50% 할인 판매한다.
온라인 채널에서는 육아 인플루언서와 숏폼 콘텐츠를 활용한 마케팅이 확대되고 있다. CJ온스타일은 퍼시스 그룹과 함께 3월 1일까지 ‘신학기 대전’을 열고 일룸·알로소·데스커 등 브랜드 상품을 선보인다. 팔로워 24만명을 보유한 육아 인플루언서 ‘태이맘’과 협업한 공동구매를 진행하고, 학부모들의 고민을 담은 에피소드형 숏츠를 제작해 소비자 접점을 넓히고 있다.
매출 지표도 상승 흐름을 보인다. 신세계백화점의 최근 3년간 2~3월 아동 장르 매출 증가율은 2023년 14.5%에서 2025년 15.6%로 확대됐고, 객단가 역시 상승했다. 온라인 유아동 플랫폼의 인당 객단가도 증가하며 프리미엄 소비 경향이 뚜렷해지는 모습이다. 단순 구매량 증가보다 품질과 브랜드를 중시하는 소비 성향이 반영된 결과로 풀이된다.
업계는 이를 단기 시즌 효과가 아닌 소비 구조 변화로 보고 있다. 학령인구 감소로 시장 규모는 줄어들지만 자녀 한 명에게 더 좋은 상품을 제공하려는 경향이 강해지면서 객단가는 오히려 상승하고 있다는 설명이다. 출생율 하락이라는 구조적 환경 속에서도 차별화된 상품 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 갖춘 업체에는 새로운 성장 기회가 열릴 수 있다는 전망이 나온다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
