‘비선 실세’ 최순실 친언니 최순득씨 사망…급성 폐렴
박근혜 정부 시절 국정농단 사태의 핵심 인물이었던 최서원(개명 전 최순실)씨의 친언니 최순득씨가 지난 22일 향년 74세를 일기로 세상을 떠났다.
24일 순천향대병원에 따르면 최씨는 이날 낮 12시 발인을 치른 뒤 오후 2시쯤 화장 절차를 마쳤다. 사인은 급성 폐렴인 것으로 전해졌다.
고인은 박 전 대통령과 밀접한 관계였던 고(故) 최태민씨의 딸로, 국정농단 사태 당시 박 전 대통령이 자신과 동생 최서원씨의 이름으로 주사제를 대리 처방받은 사실이 밝혀지며 당시 참고인 조사를 받기도 했다.
최씨의 딸인 장시호씨 역시 한국동계스포츠영재센터를 운영하며 삼성그룹에 16억원의 후원금을 강요한 혐의 등으로 기소돼 파장을 일으켰다.
장씨는 재판에 넘겨진 후 2020년 파기환송심에서 강요 혐의에 대해 최종 무죄 판결을 받은 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
