대구 이례적 함박눈에 곳곳 정체·사고
눈 보기 어려운 대구에 24일 이례적으로 많은 눈이 내려 도로가 막히고 사고가 잇따랐다.
대구시와 대구경찰청에 따르면 이날 오후 5시 기준 달성군 옥포 용연사∼명곡방면 5㎞, 팔공산 순환로 파군제 삼거리∼팔공에밀리아 호텔 6㎞, 가창삼거리∼헐티재 정상 16㎞ 등 대구 주요 도로 10곳 이상이 통제됐고 도로 곳곳에서 정체가 빚어졌다.
시민들도 어려움을 겪었다. 함박눈이 인도에 쌓인 뒤 녹아 빙판길이 됐고 곳곳에서 낙상 사고 등이 발생했다. 대구소방안전본부에 따르면 이날 오후 6시 기준 낙상사고 14건, 교통사고 11건, 나무쓰러짐 10건, 무너짐 사고 1건 등이 발생했다. 이날 오후 3시30분쯤에는 달성군 유가읍 테크노폴리스로에서 시내버스가 눈길에 미끄러지는 사고가 나 3명이 경상으로 병원에 옮겨졌다.
9개 구·군은 제설차, 염수차, 백호우 등 자체 제설 장비와 직원을 동원해 각 지역의 주요 도로와 취약 구간에서 눈을 치웠다. 대구 적설량은 이날 오후 5시를 기준으로 3.9㎝다. 대구는 지난해 3월 4일 이후 약 1년 만에 대설주의보가 내려졌다.
대구기상청 관계자는 “내린 눈이나 비가 얼어붙어 도로가 빙판길로 변할 수 있으니 안전에 유의해야 한다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사