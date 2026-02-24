“양의 탈을 쓴 늑대”…좋은책신사고노조, ‘특별근로감독’ 요구
반복적인 부당노동행위로 사회적 물의를 빚은 출판사 좋은책신사고를 겨냥해 노동조합이 고용노동부의 ‘특별근로감독’을 요구하고 나섰다.
전국언론노조 좋은책신사고지부는 24일 서울 강서구 사옥 앞에서 ‘특별근로감독 결의대회’를 열었다. 정철훈 지부장은 이 자리에서 “(사측은) 한번 인정받기도 어려운 부당노동행위를 무려 5번이나 인정받았지만, 어떠한 구제 명령도 이행하지 않고 있다”고 주장했다.
이어 정 지부장은 “김영훈 노동부 장관은 지난해 국정감사에서 좋은책신사고의 상황을 잘 알고 있고 이에 대해 철저히 조사하겠다고 말했다”며 “그러나 4개월이 지난 지금까지 일어난 건 부당해고, 부당노동행위, 직장 내 괴롭힘, 노동법 위반 행태 뿐”이라고 지적했다.
이어 “이제는 노동부도 좋은책신사고를 방치하지 않고 특별근로감독을 실시해서 노조 탄압과 위법 행위에 강력한 철퇴를 내려야 한다”고 강조했다. 특별근로감독은 중대한 법 위반이나 사회적 물의를 일으킨 사업장을 대상으로 노동부 소속 근로감독관이 실시하는 고강도 근로감독을 의미한다.
좋은책신사고는 홍범준 대표가 지난달 서울대에 1000억 기부 약정을 맺은 직후 ‘오염된 기부’ 논란의 중심에 섰다. 지난달 12일 서울지방노동위원회는 좋은책신사고의 노조원을 대상으로 한 성실근무상 포상금 미지급, 인사평가 최하위 지정 등이 부당행위라고 결론을 내렸다. 노조 측은 반복적인 부당노동행위와 직장 내 괴롭힘 등을 이유로 홍 대표의 기부가 ‘이미지 세탁’에 불과하다고 비판해왔다.
연단에 선 김혜정 민주노총 서울본부 수석부본부장은 “노동권을 침해하고 직장 내 괴롭힘을 반복해온 기업이 이미지로 신뢰를 회복하려 한다면 ‘양의 탈을 쓴 늑대’가 아닌가”라면서 “개별 사건의 시정 명령을 넘어 전면적인 특별관리가 필요하다”고 촉구했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
