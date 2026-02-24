이철우 “정쟁으로 멈출 시간 없어…마지막까지 설득할 것”

경북도의회, 성명 내고 ‘깊은 유감’ 표명하며 국회에 ‘책임 있는 결단’ 촉구

이철우 경북도지사는 24일 ‘대구·경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련, “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”고 밝혔다.



이 지사는 이날 자신의 페이스북에 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 “전남과 경북은 소멸 위기의 최전선에 서 있고 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다”고 했다.



이어 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다. 지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다”고 강조했다.



이 지사는 “국민의힘 법사위 모 의원은 저에게 ‘대구·경북특별법 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시의회 반대 성명을 이유로 보류시켰다’고 한다”며 “민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 전했다.



대구·경북통합특별시 설치를 위한 특별법은 이날 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못해 본회의에 상정되지 못했다.



경북도의회도 이날 ‘깊은 유감’을 표명하며 국회에 ‘책임 있는 결단’을 촉구했다.



경북도의회는 성명을 내고 “국회 법제사법위원회가 전남·광주 행정통합법안은 통과시키면서도 국가 백년대계의 양대 축인 ‘대구·경북 통합특별시 설치 법안’을 논의 대상에서 제외한 것은 500만 대구·경북 시도민의 열망에 좌절을 안겨줬고 대구·경북의 목소리를 외면하며 시도민들에게 깊은 박탈감과 상실감을 안겨준 것”이라고 했다.



또 “대구·경북 통합 논의는 단기간에 급조된 정책이 아니라 지난 2019년부터 여러 차례의 연구용역과 공청회, 토론회, 시도민 의견수렴 등 치열한 공론화 과정을 거쳐 추진돼온 시대적 과제”라며 “이는 단순한 행정구역 통합을 넘어 수도권 일극체제에 대응하고 지방소멸 위기를 극복하기 위한 구조적 대전환 전략”이라고 강조했다.



국회에는 “대구·경북 통합은 특정 지역만의 이익을 위한 사업이 아니라, 국가 전체의 지속할 수 있는 성장과 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택”이라며 즉각적인 논의 재개와 의결을 촉구했다.



경북도의회는 “앞으로도 260만 도민의 뜻을 하나로 모아 대구·경북 행정통합의 필요성과 당위성을 국민과 정치권에 적극 알리고 도민 공감대 확산을 위한 홍보와 설명 활동도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



