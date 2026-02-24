용인 반도체산단 두고 한준호·강위원 설전
한준호 더불어민주당 의원과 강위원 전남도 경제부지사가 반도체 국가산업단지 조성을 놓고 공개적으로 맞붙었다. 경기도지사 선거에 출사표를 낸 한 의원이 용인 반도체 산단의 신속한 조성을 촉구하자, 강 부지사는 “수도권 일극주의”라고 비판했다.
강 부지사는 24일 페이스북을 통해 “반도체 경쟁력! ‘땅’이 아니라 ‘에너지’와 ‘물’이 승부처”라며 “수도권 일극주의에 매몰돼 다른 지역의 희생과 천문학적인 송전 비용을 강요하는 방식은 이제 유효기간이 끝났다”고 밝혔다. 이어 “물 부족 리스크로 발을 동동 구르는 용인과 달리 전남은 하루 130만톤 이상의 물을 공급할 준비가 끝났다”며 “토지 매입에 수조 원이 묶여 허송세월하는 사이, 전남은 광활한 부지와 신속한 행정으로 기업을 맞이할 채비를 마쳤다”고도 덧붙였다.
이는 같은 날 오전 국회에서 진행된 한 의원의 기자회견을 겨냥한 메시지다. 한 의원은 회견에서 용인 반도체 산단의 신속한 조성을 촉구했다. 한국토지주택공사의 토지 매입이 늦어지면서 사업이 지체되고 있다는 취지다. 속도를 끌어올릴 방안으로는 국토교통부·기후에너지환경부·산업통상부와 경기도·국회가 참여하는 5자 협의체 구성을 제안했다. 한 의원은 “대한민국 반도체가 지금 용인에서 멈춰 서 있다”고 강조했다.
강 부지사는 “용인 산단 지연 사태를 단지 토지 매입이나 행정 속도 문제로만 보는 것은 오판”이라고 반박했다. 부지를 확보하더라도 전력과 용수 문제를 해결하지 못하면 의미가 없다는 취지다. 그는 “전기를 가장 많이 쓰는 반도체가 전기를 가장 많이 생산하는 전남광주특별시로 오는 것이 가장 상식적이고 강력한 경쟁력”이라며 “적어도 경기도 수장을 꿈꾸는, 제 마음 속 새세대 선두주자 한 의원만큼은 경기도를 품되 대한민국 국가 전략을 더 크게 지휘해달라”고 했다.
한 의원은 앞서 지난달 13일 정부·여당 일각에서 용인 반도체 클러스터의 새만금 이전론이 제기되자 “지역이기주의적 주장”이라며 강하게 반발한 바 있다. 용인 산단은 이미 되돌릴 수 없는 단계에 도달했으며, 이같은 상태에서 이전 여론을 일으키는 것은 지역 이해에 따른 개입이라는 취지다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사