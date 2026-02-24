마티니 아이오 첫 자체 행사 ‘GMF 2026’ 개최

이선규 대표 “성과는 연결에서 나온다”

이선규 마티니 아이오 대표가 그로스 마케팅 포워드 2026 행사에서 키노트 발언을 하고 있다. 마티니 아이오 제공

마케팅 기술 전문 기업 마티니 아이오는 24일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 ‘그로스 마케팅 포워드 2026(GMF 2026)’을 개최했다고 밝혔다.



이번 행사는 마티니 아이오가 직접 기획·주최한 첫 행사다. ‘Be First to Scale’을 주제로 글로벌 마케팅 솔루션 시장 현황과 기술 흐름, 실무 운영 전략을 공유하는 자리로 마련됐다. 마케팅 분야 실무자와 의사결정권자 400여명이 참석한 것으로 전해졌다.



이선규 대표는 “도구는 누구나 접근할 수 있지만 격차를 만드는 것은 도구가 아니라 운영”이라며 “툴의 도입은 끝이 아니라 시작이며 연결된 운영이 핵심”이라고 말했다. 그는 이어 “스케일을 키우려면 자력이 아니라 차력(借力)을 써야 한다”면서 파트너와 솔루션, 프로세스의 유기적 연결이 성장의 본질이라고 강조했다.



앤트로픽 이엽 APAC 스타트업 파트너십 총괄과의 대담, 브레이즈·앰플리튜드·앱스플라이어 세션, KFC·컬리·강남언니의 실무 사례 공유도 진행됐다.



마티니 아이오는 창립 3년 만에 누적 매출 300억 원을 달성한 마케팅 기술 기업이다. 퍼포먼스·그로스·CRM 전 영역에 걸친 풀퍼널 마케팅 실행과 데이터 기반 의사결정 지원을 주요 역량으로 삼고 있다. 지난해 12월 브레이즈의 공식 리셀러로 선정된 바 있다.



전성필 기자 feel@kmib.co.kr



