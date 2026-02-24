캄보디아 범죄조직에 후배 넘긴 40대 구속
일당 30만원 준다고 속여
일당 30만원을 주는 일자리가 있다고 속여 캄보디아 범죄조직에 후배를 넘긴 40대가 구속됐다.
광주경찰청 피싱사기수사대는 국외이송유인·사기 등 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 24일 밝혔다.
경찰 조사 결과 A씨는 자신이 대포통장을 공급하던 캄보디아 범죄조직에 후배인 B씨를 넘긴 혐의를 받는다. B씨는 일당 30만원을 주는 일자리가 있다는 A씨 말에 속아 캄보디아로 출국, 범죄단지인 이른바 ‘웬치’에 감금 당한 것으로 조사됐다.
캄보디아에서 대포통장 배송책으로 일하다 3개월여 만에 풀려난 B씨는 귀국 후 피해 사실을 신고해 A씨의 범행 사실이 드러났다.
경찰은 A씨의 7억원대 투자 사기와 대포통장 모집 혐의를 수사하던 중 B씨 관련 사건을 추가로 인지해 사전구속영장을 신청했다.
구속 전 피의자 심문을 피해 도주한 A씨는 법원으로부터 구속영장을 발부받아 추적에 나선 경찰에 전날 붙잡혔다.
경찰은 대포통장 모집에 가담한 7명도 불구속 입건해 조사하고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
