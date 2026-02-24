초과근무수당 460만원 부당 수령…목포세관 공무원 입건

AI가 생성한 이미지입니다.

A씨는 2022년부터 2024년까지 257차례에 걸쳐 총 300여 시간의 초과 근무를 한 것처럼 근무 기록을 조작해 수당 460만원을 부당하게 수령한 혐의를 받는다.