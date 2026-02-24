초과근무수당 460만원 부당 수령…목포세관 공무원 입건
초과근무 시간을 허위로 입력해 수당을 부당 수령한 혐의로 목포세관 소속 공무원이 입건됐다.
전남 목포경찰서는 공전자기록위작·업무상 배임·사기 혐의로 목포세관 공무원 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.
A씨는 2022년부터 2024년까지 257차례에 걸쳐 총 300여 시간의 초과 근무를 한 것처럼 근무 기록을 조작해 수당 460만원을 부당하게 수령한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 퇴근 시간 이후 잔업을 신청한 뒤 실제로는 근무지를 이탈한 것으로 파악됐다.
이번 수사는 국민권익위원회 고발로 시작됐으며, 경찰은 자료 제출을 거부한 광주본부세관을 최근 압수수색해 초과 근무 내역서와 자체 조사 내용 등 관련 자료 등을 확보했다.
경찰은 조사를 마치는대로 송치 여부를 결정할 방침이다.
