특검보 진용 갖춘 2차 특검, 25일 현판식 열고 본격 수사 개시
권영빈·김정민·김지미·진을종 변호사
‘노상원 수첩’ 등 17개 의혹 수사
2차 종합특검이 3대 특검(내란·김건희·채해병 특검)의 잔여 의혹 수사를 진두 지휘할 특검보 4명의 진용을 꾸렸다. 특검은 25일 현판식을 열고 본격적인 수사에 나설 계획이다.
24일 법조계에 따르면 이재명 대통령은 전날 권창영 특검이 임명을 요청한 특검보 후보자 중 권영빈(60·사법연수원 31기), 김정민(56·군법무관 15회), 김지미(51·37기), 진을종(51·37기) 변호사를 각각 특검보로 임명했다. 특검법은 특검보 총 5명을 임명하도록 하는데, 추후 나머지 1명에 대한 추천 및 임명 절차도 이뤄질 전망이다.
검사 출신인 권영빈 특검보는 2012년 이명박 정부의 내곡동 특검 특별수사관, 2015년 세월호 참사 특별조사위원회 상임위원을 지냈다. 군 법무관 출신의 김정민 특검보는 제11군단 검찰부장과 육군본부 군판사 등을 지냈다. 채해병 순직 사건을 조사했던 박정훈 해병대 수사단장의 변호인으로 잘 알려져 있다. 두 특검보는 2024년 윤석열 전 대통령 탄핵심판에서 국회 측 소추위원 대리인단으로 함께 활동했다.
변호사 출신인 김지미 특검보는 민주사회를 위한 변호사모임 사무차장을 지냈다. 검사 출신인 진을종 특검보는 2016년 최순실 국정농단 특검 파견 검사로 근무한 이력이 있다.
특검은 25일 오전 경기도 과천에 마련된 특검 사무실에서 현판식을 열고 수사를 개시한다. 특검의 기본 수사기간은 90일로, 30일씩 두 차례 연장할 수 있다. 수사 인력은 검사와 특별수사관을 포함해 최대 251명이다.
특검의 핵심 수사 대상으로는 ‘노상원 수첩’의 실체 규명이 꼽힌다. 특검법은 노상원 전 국군정보사령관 수첩에 기재된 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 범죄 혐의를 수사대상으로 적시했다. 이외에도 김건희 여사의 국정·인사개입 의혹 등 총 17개 수사대상이 포함됐다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
