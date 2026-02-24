‘장병 불법도박 차단’…강원랜드, 육군참모총장 감사장
강원랜드가 불법도박으로부터 군 장병을 보호하고 건강한 병영문화 조성에 이바지한 공로를 인정받았다.
강원랜드는 24일 계룡대 육군본부 군사경찰실에서 김규하 육군참모총장으로부터 감사장을 받았다.
강원랜드는 지난해 7월 육군과 불법도박 근절과 예방을 위한 업무협약을 맺은 뒤 장병을 대상으로 한 도박 예방 교육과 인식 제고 캠페인, 불법도박 신고 안내 활동, 대국민 공모전과 예방 콘텐츠 제작 등 다양한 사업을 함께 했다.
김원국 강원랜드 카지노정책실장은 “군과의 협력을 통해 추진한 불법도박 예방 활동의 성과를 공식적으로 인정받아 감사장을 받게 됐다”며 “불법도박으로부터 군 장병을 보호하고 건강한 병영문화 조성을 위해 다각적인 협력사업을 지속해 나가겠다”고 말했다.
강원랜드는 지난해 사행산업통합감독위원회와 서울시 자치경찰위원회로부터 청소년, 군 장병 등에 대한 도박문제 예방 공로를 인정받아 2년 연속 표창을 받았다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
