국내 최초 마이크로바이옴 지원시설 아산에 개소
국내 최초 마이크로바이옴 연구·생산·사업화 종합지원시설이 충남 아산에 문을 열고 본격 가동에 들어갔다.
충남도는 24일 아산시 배방읍 천안·아산 KTX 역세권 연구개발(R&D) 집적지구에서 마이크로바이옴 상용화센터(이하 마이크로바이옴센터) 개소식을 개최했다고 밝혔다.
마이크로바이옴은 인체에 사는 세균과 바이러스 등 각종 미생물을 총칭한다. 비만, 당뇨, 알레르기 등의 질환은 물론, 정신 건강과도 연관성이 있는 것으로 보고되며 바이오, 헬스케어, 식품·의약 분야에서 차세대 핵심 연구 분야로 주목받고 있다.
마이크로바이옴센터는 2022년부터 총 260억원을 들여 3519㎡의 부지에 공정개발동과 실험동물동 등 2개 동으로 건립됐다. 동물실험실, 처치실, 의약품 임상 시료 생산, 기업 지원·유치, 의약품 표준폼·표준시험법 연구실 등이 있다.
앞으로 기업과 연구기관 등을 대상으로 의약품 연구·생산·임상·사업화 등을 종합적으로 지원하게 된다. 순천향대 산학협력단이 운영하고, 현재 박사급 연구원 등 38명의 인력이 투입돼 있다.
전형식 충남도 행정부지사는 “바이오헬스는 다음 세대, 그 다음 세대까지 먹고 살 수 있는 지속가능한 먹거리 산업”이라고 말했다.
