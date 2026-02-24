이강인, 손흥민 제치고 생애 첫 ‘KFA 올해의 선수’

이강인이 24일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2025 대한축구협회(KFA) 어워즈에서 올해의 선수로 선정됐다. 대한축구협회 제공

지난해 한국 축구를 빛낸 최고의 별로 선정됐다.

손흥민의 뒤를 이어 한국 축구의 에이스로 거듭나고 있다.