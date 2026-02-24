李대통령 “충남대전 통합, 일방적 강행할 수는 없어”
이재명 대통령이 24일 충남·대전 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회를 통과하지 못한 것을 두고 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”고 밝혔다.
이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 “대통령이 직접 요청한 ‘충남·대전 통합’ 무산…靑, 민주당에 부글”이라는 제목의 기사를 공유하며 “오해가 없기를 바란다”며 이같이 반박했다.
이 대통령은 “충남·대전은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다”며 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감 없이 일방적으로 강행할 수는 없다”고 적었다.
이어 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 지난해 12월 민주당 소속 충남·대전 국회의원과 만나 “광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적으로 협조해달라”며 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 말한 바 있다. 이후 민주당은 하루 만에 통합 특별위원회를 구성하는 등 속도전에 나섰다.
