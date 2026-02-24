시사 전체기사

李대통령 “충남대전 통합, 일방적 강행할 수는 없어”

입력:2026-02-24 17:00
수정:2026-02-24 18:03
이재명 대통령이 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 24일 충남·대전 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회를 통과하지 못한 것을 두고 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”고 밝혔다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 “대통령이 직접 요청한 ‘충남·대전 통합’ 무산…靑, 민주당에 부글”이라는 제목의 기사를 공유하며 “오해가 없기를 바란다”며 이같이 반박했다.

이 대통령은 “충남·대전은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다”며 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감 없이 일방적으로 강행할 수는 없다”고 적었다.

이재명 대통령 X 캡처

이어 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 지난해 12월 민주당 소속 충남·대전 국회의원과 만나 “광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적으로 협조해달라”며 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 말한 바 있다. 이후 민주당은 하루 만에 통합 특별위원회를 구성하는 등 속도전에 나섰다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

