도박 4인방 중징계… 롯데 전력 구상 ‘먹구름’
프로야구 롯데 자이언츠가 시즌 개막을 앞두고 암초를 만났다. 스프링캠프에서 도박 파문을 일으킨 소속 선수 4명의 징계가 확정되면서 전력 공백이 불가피해졌다.
롯데 구단 관계자는 24일 국민일보에 “고승민과 김동혁, 김세민, 나승엽에 대해 구단 자체 징계를 검토 중”이라며 “징계 여부와 수위를 두고 논의하고 있다”고 밝혔다. 이는 전날 한국야구위원회(KBO)가 상벌위원회를 열어 네 선수에 대한 징계를 의결한 데 따른 후속 조치다. KBO는 지난해부터 수차례 도박장을 방문한 김동혁에게 50경기, 나머지 세 선수에게는 30경기 출전 정지 처분을 내렸다.
이들은 최근 1차 전지훈련지인 대만 타이난에서 사행성 오락실을 찾아 전자 베팅 게임을 한 사실이 드러났다. 이 과정에서 제기된 종업원 성추행 의혹은 현지 경찰 수사 결과 ‘혐의없음’으로 종결됐다. 구단은 사안이 불거지자 네 선수를 즉각 귀국 조치하고 모든 구단 활동에서 배제한 채 근신 처분을 내렸다.
여기에 부산경찰청이 국민신문고에 접수된 관련 민원을 토대로 수사에 착수하며 사태는 더 악화됐다. 구단 관계자는 “경찰 수사가 길어질 수 있는 가능성을 고려해 수사 결과와는 별개로 징계 내용을 판단하겠다”고 말했다. 자체 징계가 추가될 경우 이들은 이번 시즌 전반기 상당 기간 경기에 나서지 못할 것으로 보인다.
지난 시즌 후반기 부진을 딛고 반등을 노리던 롯데로선 출발부터 꼬였다. 롯데는 올 시즌 외부 영입 대신 내부 육성에 무게를 두는 전략을 택했다. 잠재력을 확인한 젊은 자원들을 중심으로 시즌을 치르겠다는 구상이었다. ‘윤나고황’으로 불리는 윤동희와 나승엽, 고승민, 황성빈이 그 중심에 있었다. 그러나 이 가운데 두 명이 장기간 자리를 비우게 됐다.
김태형 롯데 감독은 실망감을 감추지 못한 것으로 전해졌다. 김 감독은 “성인이자 프로 선수로서 행동에 책임을 져야 한다. 징계를 이행하고 더 혹독한 훈련으로 돌아오라”는 취지의 메시지를 전했다고 한다. 주전 내야수 2명과 백업 외야수 1명, 내야 유망주 1명이 한꺼번에 빠진 상황에서 김 감독은 2차 전지훈련에서 대체 자원 발굴에 집중할 전망이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사