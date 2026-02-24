영암 선박부품업체서 베트남 노동자 질식사…중대재해 여부 조사
전남 영암의 한 선박 부품 제조 업체에서 작업 중이던 베트남 국적 30대 노동자가 아르곤 가스에 질식해 숨졌다.
24일 전남소방본부 등에 따르면 오전 9시33쯤 영암군 대불산단 내 선박 부품 제조 업체에서 베트남 국적 A씨(30대)가 작업 도중 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.
출동한 119구급대는 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.
하청업체 소속인 A씨는 금속 절단 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨가 작업 과정에서 산소 대신 아르곤 가스가 사용되면서 질식 사고가 발생했을 가능성에 염두에 두고 정확한 경위를 조사하고 있다.
노동당국도 해당 업체에 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 여부를 조사 중이다.
