“집에선 치킨, 귀성길엔 버거”…설 연휴 bhc·맥도날드 매출 ↑

24일 bhc에 따르면 지난 14일부터 18일까지 설 명절을 포함한 총 5일 간의 매출이 전년 대비 36.2% 증가했다.

명절 음식을 직접 준비하기보다 외식이나 배달로 대체하려는 수요가 확대된 영향으로 풀이된다.

실제 농촌진흥청이 설 명절을 앞두고 수도권 소비자 1000명을 대상으로 진행한 조사에 따르면 이번 설 연휴에 귀향하겠다고 응답한 비율은 47.3%에 그쳤다. 차례를 지내지 않겠다는 응답은 63.9%로, 전년 대비 12.4%포인트 증가했다.

귀성객을 중심으로 햄버거 매장을 찾는 발길도 늘었다.

맥도날드에 따르면 이번 설 연휴 비수도권 매장의 매출과 방문객 수는 연휴 직전 동기간 대비 각각 약 23.5%, 9.7% 늘었다. 최근 3년 평균으로도 매출은 20.2%, 방문객 수는 6.6% 증가한 것으로 나타났다.

맥도날드 관계자는 “설 명절 기간 특유의 따뜻한 분위기 속에서 온 가족이 다양한 메뉴를 함께 즐기려는 경향이 수치에도 반영된 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 고객들이