산들 “첫 뮤지컬 연습 때 쫓겨났었지만…지금은 내 정체성의 절반”
아이돌그룹 B1A4 메인 보컬… 2012년 뮤지컬 데뷔
현재 ‘데스노트’의 엘 역할로 출연중…“성공한 덕후”
“뮤지컬 ‘데스노트’에 캐스팅됐을 때 ‘성공한 덕후’ 느낌이 들었어요. 제가 동명 애니메이션과 영화의 팬이었거든요.”
10주년 기념공연 중인 뮤지컬 ‘데스노트’(~5월 10일까지 디큐브링크아트센터)에서 엘(L)로 출연 중인 산들은 작품에 대한 애정을 드러냈다. 최근 서울 구로구 디큐브 링크아트센터에서 진행된 라운드 인터뷰에서 산들은 “무엇보다 ‘데스노트’는 저를 뮤지컬 배우로서 대중적으로 알린 뜻깊은 작품”이라고 강조했다.
아이돌 그룹 B1A4의 메인 보컬인 산들은 2012년 ‘형제는 용감했다’로 뮤지컬에 데뷔했다. B1A4로 데뷔한 이듬해 뮤지컬을 시작한 그는 입대 기간이었던 2022년과 2023년을 빼곤 매년 한 작품 이상 뮤지컬에 출연했다.
“B1A4 데뷔 당시 소속사가 큰 곳이 아니어서 뭐라도 해서 제 모습을 보여드리고 싶다는 욕심이 컸어요. 그때 소속사를 통해 오디션이 들어온 뮤지컬 ‘형제는 용감했다’ 대본을 읽고 ‘정말 하고 싶다’는 생각이 들었어요. 그리고 맨몸으로 부딪히며 시작한 게 지금까지 왔습니다. 제 정체성도 이제는 아이돌 반, 뮤지컬배우 반인 거 같아요. 한국에서 올라가는 뮤지컬에는 다 출연하고 싶어요.”
하지만 산들이 뮤지컬 배우라는 정체성을 가지기까지 적지 않은 어려움이 있었다. 무엇보다 노래에 대한 자신감으로 뮤지컬을 시작했지만, 연기를 제대로 공부한 적 없었던 그는 데뷔작 ‘형제는 용감했다’의 첫 대본 연습 당시 너무 못해 연습실에서 쫓겨나는 굴욕을 당하기도 했다.
“장윤정 연출님이 처음 제 대사를 듣고선 나가라고 하셨어요. 그리고나서 다시 저를 불러 그 대사가 나오는 상황을 설명해 주셨습니다. 제가 부산 출신인 데다 아이돌을 하기 위해 19살에 서울에 올라왔기 때문에 그때까지 뮤지컬을 본 적이 없었어요. 게다가 연기 연습을 따로 받은 적도 없었습니다. 처음에 너무 못해서 정말 많이 혼났어요. 그렇게 작품을 할 때마다 연출님과 선배 배우들을 통해 연기와 호흡을 배웠나갔습니다.”
뮤지컬 데뷔 이후 산들은 ‘올슉업’ ‘삼총사’ ‘넥스트 투 노멀’ 등 다양한 작품에 출연하며 스펙트럼을 넓혔다. 그리고 지난해 ‘데스노트’의 천재 탐정 엘 역으로 캐스팅됐다. 동명 일본 만화가 원작인 ‘데스노트’는 사신의 노트를 우연히 얻은 뒤 범죄자를 처단하는 고등학생 라이토와 비밀스러운 천재 탐정 엘의 두뇌 싸움을 그렸다.
“원래 라이토 역으로 ‘데스노트’ 오디션을 봤는데, 제작사에서 엘 역을 제안하셨어요. 제가 활기차고 에너지 넘치는 이미지여서 라이토가 어울린다고 생각했기 때문에, 처음엔 당황스러운 기분이었죠. 게다가 이 작품이 10주년을 맞은 데다 앞서 레전드로 불리던 배우들이 거쳐 간 만큼 제가 과연 잘 해낼지 걱정이 됐어요. 하지만 그만큼 잘하고 싶다는 욕심도 생겼던 것 같아요.”
작품 속에서 엘은 정체가 공개된 적 없는 미스테리한 인물이다. 부스스한 헤어 스타일에 헐렁한 티셔츠를 입고 소파에 쪼그려 앉는 모습이 특징이다. 사회성이 매우 떨어지지만, 범죄 분석에 대해서만큼 천재적이다. 산들은 “엘을 맡으면서 걱정도 됐지만 잘 표현할 수 있을 거라는 자신도 있었다. 원작 덕후로서 애니메이션을 정말 많이 봤기 때문에 머릿속에 엘의 모습이 구체화되어 있었다”면서 “원작에 나온 엘의 모습을 떠올리며 연기했더니 주변에서 좋게 봐 주셨다. 많은 분으로부터 애니메이션 속 엘과 같다는 말을 들었을 때 기분이 좋았다”고 털어놓았다. 이어 “다만 엘의 독특한 자세 때문에 거북목이 되기 때문에 스트레칭과 마사지가 필수적”이라고 웃었다.
무엇보다 ‘데스노트’는 대중에게 산들을 뮤지컬 배우로서 확실히 인식시켰다. 산들 자신도 개막 이후 50회 넘게 출연하면서 스스로 아이돌인 동시에 뮤지컬 배우라는 정체성을 강하게 느낀다. 그는 “프리뷰부터 시작해 지금까지 4개월이 지났지만 마음가짐은 처음 무대에 설 때와 달라지지 않았다”면서 “매일매일 똑같이 연습하고 머릿 속으로 혼자 런스루(처음부터 끝까지 중단 없이 진행하는 리허설)를 돌고 있다”면서 “과거에는 아이돌의 뮤지컬 출연에 대해 좋지 않은 시각도 있었지만, 이번 작품에 함께 출연하는 규현(슈퍼주니어) 형처럼 아이돌과 뮤지컬 배우 모두 잘해내는 선배들 덕분에 그런 편견은 사라진 것 같다. 나도 후배 아이돌들에게 귀감이 되고 싶다”고 말했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
