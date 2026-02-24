‘로보택시 확산’ 위기 맞은 우버…자율주행 지원 플랫폼 선언
국내서도 자율주행 서비스 도입 움직임 본격화
지난해 미국과 중국을 중심으로 로보택시(자율주행 택시) 사업이 주류 시장에 진입하면서 위기를 맞은 차량호출업체 우버가 자율주행차 상용화를 지원하는 플랫폼으로 전환하겠다고 선언했다. 구글 웨이모 등 자율주행 기업이 자체 호출 플랫폼을 구축해 소비자를 직접 확보하는 움직임을 보이자 기존 중개 모델의 한계를 돌파하겠다는 전략으로 풀이된다.
23일(현지시간) 우버는 자율주행 관련 파트너사를 종합 지원하는 ‘우버 자율주행 솔루션’ 사업부를 출범한다고 밝혔다. 이 사업부는 자율주행차 제조사들에 주행 데이터, 차량 내 인터페이스, 실시간 모니터링, 원격 지원, 전용 보험 및 금융 서비스 등을 패키지로 제공한다. 제조사들이 별도 플랫폼을 구축하지 않고도 자사 차량을 택시 등 서비스에 투입할 수 있도록 지원하겠다는 취지다.
다라 코스로샤히 최고경영자(CEO)는 “자율주행 기술 혁신은 빠르게 진행 중이지만 실질적 상용화에는 오랜 시간이 걸린다”며 “우버는 10년 이상 구축해온 차 호출 서비스 역량을 파트너사에 제공할 것”이라고 밝혔다.
우버는 과거 자체 자율주행 개발 부서를 운영했으나 보행자 사망 교통사고 등 논란 끝에 관련 사업을 매각했다. 이후 웨이모, 누로, 위라이드 등 자율주행 기술 보유 기업과 파트너십을 통해 로보택시를 자사 호출 플랫폼에 추가하는 전략을 취해왔다.
그러나 최근 웨이모가 독자적인 호출 플랫폼을 구축하면서 우버와의 경쟁 구도가 형성됐고, 이에 따라 우버의 입지가 약화될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 우버의 주가는 연초 대비 10% 이상 하락했으며, 이날 정규장에서 전일 종가 대비 4.25% 떨어진 70.72달러를 기록했다.
국토교통부는 24일 서울·강원·경남 등 8개 지방정부에 자율주행 서비스 확대 지원금 총 30억원을 지급한다고 발표했다. 대중교통 사각지대 지원을 강화해 교통 취약 지역 주민의 이동 편의를 높이고, 화물 운송 자율주행 서비스를 새로 지원해 고속·장거리 자율주행 서비스 상용화를 촉진한다는 계획이다.
서울시는 마포 상암에서 국내 최초로 운전석을 비운 채 서비스하는 자율주행 택시를 운영하고, 양천에서는 교통약자를 지원하는 자율주행 셔틀을 도입할 계획이다.
