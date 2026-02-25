“회장 ‘셀프 연임’ 안 된다” 국회 압박에… 은행권 “부작용 크다” 반발
금융지주 지배구조 개선 문제를 두고 업계 내 긴장감이 커지는 분위기다. 국회는 금융지주 회장의 ‘셀프 연임’을 막겠다며 입법에 속도를 내는 중이고, 금융 당국은 은행에 대한 정기 검사 카드를 꺼내 들었다. 은행권은 이런 움직임이 자칫 경영 자율성을 침해할 수 있다며 반발하고 있다.
24일 국회와 금융권에 따르면 김현정 더불어민주당 의원은 최근 금융지주회사 대표이사 연임시 주주총회 특별결의를 의무화하는 내용의 ‘금융회사의 지배구조에 관한 법률 개정안’을 대표발의했다. 특별결의는 발행주식 총수 3분의 1 이상 주주의 출석과 출석 주주 3분의 2 이상의 찬성이 조건으로 깔린다.
이 개정안이 통과되면 대표이사 연임은 어려워질 전망이다. 특별결의는 일반결의보다 더 많은 주주의 동의가 필요하기 때문이다. 현행법상 대표이사 선임은 이사회 결의로 이뤄지지만, 정관으로 정한 경우에는 주주총회 일반결의를 거쳐 선임할 수 있다. 일반결의는 발행주식 총수 4분의 1 이상 주주의 출석과 출석 주주 과반 찬성으로 의결된다.
대표이사의 영향력에 힘입어 선임된 사외이사들을 중심으로 이사회가 꾸려지고, 이들이 대표이사의 연임을 결정하는 순환 구조가 형성됐다는 것이 정부와 여당의 문제의식이다. 사외이사의 견제 기능이 제대로 작동하기 어렵다는 뜻이다. 이재명 대통령은 이를 ‘부패한 이너서클’로 규정한 바 있다.
금융 당국도 보조를 맞춰 은행권에 대한 압박 수위를 높였다. 금융위원회와 금융감독원은 ‘금융지주 지배구조 개선 태스크포스(TF)’를 통해 관련 논의를 이어오고 있다. 특히 이찬진 금감원장은 지배구조 선진화 방안이 발표되기 전 은행이 자발적으로 혁신에 나서 달라고 주문한 바 있다. 금감원은 올해 은행권 정기검사 대상으로 KB국민은행, 케이뱅크, 전북은행을 선정했다. 지배구조 운영 실태와 내부통제 상황을 점검할 계획이다. 대규모 금융사고나 소비자 피해를 예방하려면 은행 내부 시스템의 투명성이 보장돼야 한다는 것이다.
은행권은 이런 조치의 실효성에 대한 의구심을 드러내고 있다. 대표이사의 연임이나 사외이사 중심의 이사회 구조를 나쁘게만 볼 수 없고, 현행 체계가 국제 기준에서 어긋나지도 않는다는 것이다. 금융지주는 대표이사의 연임이 때로는 안정적인 경영 성과를 내는 데 도움이 된다는 입장을 유지하고 있다.
은행권은 대표이사의 연임 가능 횟수와 임기가 큰 폭으로 줄어들면 부작용이 클 것이라고 보고 있다. 금융권 특성상 회사 경영에 대한 전문성을 쌓는 데 오랜 시간이 걸리는 데다가 연임을 막으면 오히려 책임 경영에 대한 대표이사의 동력이 떨어질 수 있다는 것이다. 마찬가지 논리로 외부 추천 중심의 사외이사 선임 구조가 도입되는 경우에도 책임성이 약화할 수 있다고 주장한다.
또 국회의 입법과 금융 당국의 검사 등을 통해 금융지주 인사에 영향을 미치는 상황을 문제 삼고 있다. 정권의 변화나 정부 정책 설정 방향에 따라 금융지주의 지배구조가 흔들리는 것 자체가 문제라는 의미다.
이런 흐름 속에 금융지주들은 다음 달 열릴 정기주주총회를 앞두고 이달 말부터 줄줄이 이사회를 소집한다. 금융지주 이사회에서 주주총회에 올릴 안건으로 대표이사 연임 특별결의나 사외이사 단임제 등 정관 변경을 논의할지에 대한 관심이 쏠리고 있다. 금융권 관계자는 “금융지주 지배구조 개선에 대한 문제는 충분히 제기할 수 있지만, 금융권과의 논의도 중요하다. 합의점을 찾기 위한 소통이 필요해 보인다”고 말했다.
박성영 기자
