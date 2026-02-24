[인터뷰] “자사주로 경영권 지킨다? 한국 기업들이나 쓰는 ‘창피한’ 방법”

존 전 마이알파 매니지먼트 한국 대표

“한국은 왜 20~30% 지분 보유 회장이

나머지 주주 돈 훔치는 걸 방치하나

유능한 경영진은 ‘일’로 경영권 유지“

홍콩계 자산운용사인 마이 알파 매니지먼트의 존 전 한국 대표. 마이 알파 매니지먼트 제공

그는 “그룹 지배구조 상 가장 아래에 있는 손자회사가 배당해도 회장이 가져가는 몫은 크지 않다”며 “회장은 손자회사가 배당하는 대신 그 자본으로 새로운 기업을 인수하는 등에 투자하기를 원할 것”이라고 말했다.