“위험자산 팔자”…비트코인 6만3000달러 붕괴
비트코인 가격이 글로벌 지정학적 긴장과 관세 갈등 여파로 6만3000달러 선을 내줬다. 투자자들이 일제히 위험자산 비중 축소에 나선 결과로 풀이된다.
24일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC에 따르면 이날 비트코인은 장중 한때 6만2964.64달러까지 떨어졌다. 무역 정책과 지정학적 리스크가 맞물려 시장의 불확실성이 커지자 매도세가 쏟아졌다.
전문가들은 이번 급락이 가상자산 시장 내부의 악재보다는 거시 경제 환경 변화에 따른 자연스러운 자금 이동으로 보고 있다.
크리스토퍼 해밀턴 인베스코 아시아태평양 고객투자솔루션 책임자는 “이번 하락은 암호화폐 자체의 악재라기보다 전형적인 위험선호 심리의 재조정에 가깝다”며 구조적 이탈이 아닌 단기적 ‘전술적 위험 축소’라고 평가했다.
빌리 렁 글로벌X 오스트레일리아 투자전략가 역시 “비트코인은 글로벌 유동성 환경에 매우 민감하다”며 “시장이 무역정책을 금융 여건의 긴축 신호로 해석할 경우, 암호화폐가 가장 먼저 타격을 받을 것”이라고 덧붙였다.
최근 중동 지역을 둘러싼 군사적 긴장감도 위험자산 회피 심리에 불을 붙였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 이란을 향해 핵 합의 거부 시 “향후 10일 안에” 군사 공격을 결정하겠다고 경고한 이후, 미국이 중동 내 군사력을 증강하며 전운이 고조되고 있다.
비트코인은 지난해 10월 12만5000달러를 돌파하며 사상 최고치를 새로 썼으나 이후 깊은 조정을 겪고 있다. 올해 누적으로만 27% 하락했고, 지난해 고점 대비로는 절반 수준으로 쪼그라들었다.
한편 가상자산뿐만 아니라 다른 자산들도 동반 약세를 보였다. 안전자산인 현물 금 가격조차 온스당 5171.87달러로 약 1% 하락했으며, 가상자산 시가총액 2위인 이더(ETH) 역시 1% 이상 떨어진 1831.52달러를 기록했다.
