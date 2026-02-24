신한금융, 전북혁신도시에 금융허브 출범…자산운용 집적 가속
KB 이어 신한 출범…금융 집적 확대
자산운용 특화 전략 본격화
신한금융그룹이 국민연금 기금운용본부를 중심으로 자산운용 특화 금융도시를 추진 중인 전북혁신도시에 금융허브를 출범시켰다. KB금융에 이어 대형 금융그룹이 잇따라 거점을 구축하면서 ‘제3금융중심지’ 지정 추진에도 탄력이 붙을지 주목된다.
24일 전북특별자치도에 따르면 전주시 만성동에서 ‘신한금융그룹 전북 금융허브 출범식 및 신한펀드파트너스 전주본부 개소식’을 개최했다. 행사에는 김종훈 도 경제부지사, 진옥동 신한금융그룹 회장, 김성주 국민연금공단 이사장, 우범기 전주시장 등이 참석했다.
이번 출범은 신한금융이 지난 1월 밝힌 ‘자산운용·자본시장 핵심 허브’ 조성 계획이 본격 실행 단계에 들어갔다는 의미다. 신한금융은 신한펀드파트너스 전주본부에 44명의 상주 인력을 배치했으며, 전주 지역 전체로는 약 130명의 전문 인력이 근무 중이다. 향후 은행·증권 등 계열사 기능을 확대해 300명 이상 규모의 자본시장 거점으로 키운다는 계획이다.
신한금융허브는 사무소 이전을 넘어 국민연금과의 협력을 기반으로 운용·수탁·리스크관리·사무관리 등 자본시장 밸류체인 전반을 수행하는 거점 역할을 맡는다. 자산운용 관련 기능이 전북혁신도시에 단계적으로 집적되는 구조다.
전북은 2017년 국민연금 기금운용본부 이전 이후 금융 빅데이터센터, 핀테크 육성지구 등을 구축하며 기반을 확대해 왔다. 최근 KB금융이 380명 규모로 전북혁신도시에 집적을 확대하기로 한 데 이어 신한금융까지 가세하면서 민간 금융기관 집적 흐름이 뚜렷해지고 있다.
전북도는 이를 토대로 서울(종합금융), 부산(해양·파생금융)에 이은 자산운용 특화 ‘제3금융중심지’ 지정을 추진하고 있다. 금융중심지 지정의 핵심 요건인 민간 금융기관 집적 규모와 전문 인력 상주 확대가 점차 구체화되고 있다는 평가다.
진옥동 회장은 “전북혁신도시는 자산운용 특화 금융 생태계를 조성하기 위한 전략 거점”이라며 “지역 실물경제 활성화와 국가균형 발전에 기여하는 상생 모델을 이어가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사