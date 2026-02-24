중소 대행사의 반격… 타이타늄22, AI 통합 시스템 구축
기획·제작·매체 통합… “광고대행 넘어 비즈니스 솔루션으로”
인공지능(AI) 시대가 본격화되면서 광고대행사의 역할이 ‘제작·집행’ 중심에서 ‘비즈니스 솔루션’ 중심으로 재편되고 있다. 중소 독립 대행사 타이타늄22는 이에 맞춰 조직 구조를 전면 개편하고 AI 기반 시스템을 도입했다고 밝혔다.
회사는 기존 기획·제작·매체로 나뉜 조직을 해체하고, 클라이언트 성과 창출에 집중하는 통합 솔루션 팀 체제로 전환했다. 전략 수립부터 실행까지 단일 창구에서 원스톱 대응이 가능하도록 한 것이 특징이다.
또한 ‘Media Intelligence(MI) 본부’를 신설하고, 자체 개발한 AI 통합 미디어 시스템 ‘AIMS’를 도입했다. AIMS는 전 매체 데이터를 통합 관리하며 실시간 성과에 따라 광고 예산을 자동 최적화한다.
광고 제작 과정에도 실시간 통합 플랫폼 ‘RUN’을 적용했다. RUN은 전략 수립과 제작을 동시에 진행하고, 타깃 페르소나 기반 반응 예측과 경쟁사 분석 기능을 지원한다.
안호정 타이타늄22 대표는 “AI 시대에는 속도와 실행력이 곧 경쟁력”이라며 “데이터와 기술을 기반으로 클라이언트의 실질적 성과를 만들어내는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
