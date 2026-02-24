금고 열고 흉기 휘두른 20대 제압한 이 남성의 정체
미용실 금고를 열려하고 흉기까지 휘두르며 난동을 피운 20대를 육군 간부가 제압한 사연이 알려졌다.
24일 경찰과 육군 22사단에 따르면 20대 A씨는 지난 10일 오후 4시쯤 강원 고성지역 한 미용실에서 카운터에 놓인 금고를 열려고 하는 등 소란을 피웠다.
당시 이곳에는 22사단 비호대대 소속 최영현 하사도 있었다. 그는 장병들의 대중 목욕시설 이용을 위한 운행 안전 책임 임무를 수행 중이었는데, 지휘관 승인을 받고 미용실을 방문한 것으로 알려졌다.
미용실 주인과 손님들이 겁에 질려 있자 최 하사는 A씨와 대화를 시도하면서 그가 카운터 밖으로 나오지 못하도록 몸으로 막으며 다른 사람들과 접촉을 차단했다. 이 과정에서 5분간 두 사람의 몸싸움이 벌어지기도 했다.
그러던 중 A씨가 갑자기 미용실에 있던 커터칼을 집어 들고 위협하기 시작했다. 최 하사는 재빨리 A씨를 제압해 바닥에 눕히고 흉기를 빼앗았다. 현장에 있던 다른 남성 손님도 최 하사를 도왔다.
이후에도 A씨는 손에 쥔 휴대전화로 최 하사의 머리를 내리쳤고, 신고를 받고 출동한 경찰관에게 가위를 들며 위협하기도 했다. 경찰은 실랑이 끝에 A씨를 특수폭행 혐의로 현행범 체포했다. 최 하사는 경찰에 관련 진술을 마친 뒤 부대로 복귀했다.
당시 최 하사는 신원을 밝히지 않고 현장을 떠났으나, 감사 인사를 전하고 싶었던 미용실 주인이 국방 헬프콜에 연락하면서 뒤늦게 알려졌다.
최 하사는 “군인으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 당연한 책무라고 생각한다”며 “당시 현장에 계셨던 분들이 무사해 무엇보다 다행이고 앞으로도 군인의 본분을 잊지 않고 임무를 완수하겠다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
