대구에 눈·비 내려…산불 위험 해소
눈에 8개 구간 통제
건조한 날씨 때문에 산불 위험이 높았던 대구에 24일 오후부터 눈과 비가 내렸다. 대구에 발령됐던 건조 특보는 이날 모두 해제됐다.
대구기상청에 따르면 이날 오후 2시 기준 대구(하빈)에 1.7㎝ 정도의 눈이 내렸다. 대구에서는 달성군 옥포 용연사∼명곡방면 5㎞, 달성군 가창오거리∼헐티제 정상 16㎞ 등 8개 구간 도로에서 교통 통제가 이뤄졌다. 대구 등에 대설주의보도 발효 중이다.
대구기상청 관계자는 “일부 지역에서는 눈과 비가 섞여 내리고 있고 내일 새벽부터 오전까지는 주로 비가 내릴 것”이라며 “내린 눈이나 비가 얼어붙어 도로가 빙판길로 변할 수 있으니 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
