[단독] 롯데카드, 내일 임추위 연다… 수장 공백 3개월 만에 종지부
롯데카드가 최고경영자(CEO) 선출을 위한 임원후보추천위원회를 25일 개최하는 것으로 알려졌다. 지난해 9월 발생한 대규모 고객 정보 유출 사고에 책임을 지고 조좌진 전 대표가 같은 해 12월 1일 사임한 뒤 약 3개월 만에 후임자를 찾은 것이다.
24일 금융권에 따르면 롯데카드는 다음 날 임추위 회의를 열어 차기 CEO 후보를 확정한다. 이 후보는 주주 총회 결의와 이사회 임명을 거쳐 최종 선임된다. 후보는 임추위가 여러 명의 내·외부 후보를 오랜 기간 관리하며 평가하다 가장 적합하다고 판단되는 인물을 낙점한 것이라 주총과 이사회 개최 과정에서 몰랐던 결격 사유가 드러나지 않는 한 대체로 무난하게 임명된다.
정상호 전 롯데카드 부사장이 유력하다는 전언이다. 1963년생으로 부산 해동고와 고려대 경영학과를 졸업한 정 전 부사장은 LG카드(현 신한카드) 마케팅팀장과 현대카드 브랜드관리실장, 삼성카드 전략영업본부장(전무) 등을 지냈다. 2020년 6월 롯데카드에 부사장으로 영입돼 마케팅본부장을 지내다 2023년 9월 퇴임했다.
정 전 부사장이 차기 CEO로 확정되면 롯데카드는 오랜 기간 비어 있던 수장 자리를 채우게 된다. 정보 유출 사고에 대한 금융 당국의 제재 수위가 최대 과징금 부과 등 높을 것으로 예상돼 험로를 걸어야 한다. 최대 주주인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스의 매각 의지가 뚜렷해 사고 뒤처리가 끝난 뒤에는 기업 인수·합병(M&A) 전후 작업도 맡아야 할 것으로 보인다.
롯데카드 관계자는 “임추위 개최 일자와 차기 CEO가 누구인지 등은 아직 정해진 바 없다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사