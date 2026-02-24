“탄소중립 위한 해법, ‘저온 폐열’이 답이다”
이돈구 킹메이커 대표
기후위기는 더 이상 통계나 보고서 속의 문제가 아니다. 매년 최고기온은 기록을 갈아치우고, 여름철 전력 수요는 역대 최대치를 경신한다. 폭염과 가뭄, 산불은 일상이 됐고, 온실가스 감축은 선택이 아닌 생존의 과제가 됐다.
탄소중립을 위한 해법으로는 수소에너지, 태양광·풍력 중심의 재생에너지, 이산화탄소 포집·저장 기술(CCUS) 등이 주로 언급된다. 이들 기술은 분명 미래 에너지 전환의 핵심 축이다. 다만, 인프라 확충과 경제성 확보, 기술 성숙도 측면에서 단기간에 대규모 감축 효과를 기대하기는 쉽지 않다는 한계도 존재한다. 그렇다면 보다 즉각적이고 현실적인 대안은 무엇일까.
- 이미 발생하고 있는 에너지부터 줄이자
산업 현장에서는 이미 막대한 열에너지가 발생하고 있다. 문제는 그 상당 부분이 활용되지 못한 채 대기로 방출되고 있다는 점이다. 이를 ‘폐열’이라고 한다. 생산 공정, 발전소, 보일러, 소각시설 등에서 배출되는 열 중 상당량이 그대로 버려진다.
폐열은 통상 고온(600℃ 이상), 중온(200~600℃), 저온(200℃ 미만)으로 구분된다. 고온·중온 폐열은 비교적 회수 기술이 성숙해 있으며, 일부 산업 현장에서는 이미 활용이 진행 중이다. 반면 저온 폐열은 기술적·경제적 이유로 활용이 제한적이었다.
그러나 열량 기준으로 보면, 버려지는 열의 상당 부분이 저온 영역에 해당한다. 즉, 아직 손대지 않은 감축 여력이 가장 큰 구간이 바로 저온 폐열이다.
- 산업에는 저온, 민간에는 충분한 온도
산업 공정 기준에서 90℃는 낮은 온도일 수 있다. 하지만 민간 영역에서는 다르다. 일반적인 급탕 온도는 30~40℃ 수준이다. 난방 역시 고온이 반드시 필요한 것은 아니다. 결국 산업에서 ‘저온’으로 분류되는 열이, 생활·건물 영역에서는 충분히 활용 가능한 에너지원이 될 수 있다.
유럽 일부 국가가 도입한 4세대 지역난방 시스템은 이러한 개념을 기반으로 한다. 열의 잉여가 발생하는 산업체와 수요처를 네트워크로 연결해, 추가 연소 없이 기존 열을 재활용하는 구조다. 여기에 흡수식 칠러를 결합하면 여름철에는 저온 폐열을 활용한 냉방까지 가능하다.
냉·난방은 국가 전력 수요의 상당 비중을 차지한다. 특히 여름철 피크 전력의 상당 부분이 냉방에서 발생한다. 만약 이 수요의 일부라도 폐열 기반 시스템으로 전환된다면, 전력 수급 안정성과 온실가스 감축이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있다.
- ‘고급 에너지’를 아껴 쓰는 구조로
전기는 고급 에너지다. 발전소에서는 연료 연소를 통해 발생한 열에너지의 약 30%만 전기에너지로 전환되고, 나머지는 손실된다. 그 귀한 전기를 다시 열로 전환해 냉·난방에 사용하는 구조는 에너지 관점에서 보면 매우 비효율적이다.
반대로 이미 발생해 버려질 열을 냉·난방에 활용한다면 전기는 데이터센터, 첨단 제조, 수송 전동화 등 고급 에너지가 필요한 영역에 집중적으로 사용할 수 있다. 이는 단순한 감축을 넘어 국가 에너지 구조의 효율성을 높이는 전략이기도 하다.
- 기술은 준비돼 있다, 필요한 것은 확산 전략
저온 폐열 회수 기술은 더 이상 이론 단계가 아니다. 열교환, 응축열 회수, 열펌프, 흡수식 냉동 시스템 등 다양한 방식이 상용화돼 있다. 문제는 제도적 지원과 인프라 연계, 초기 투자에 대한 정책적 유인이다.
탄소중립은 단일 기술로 달성할 수 없다. 재생에너지 확대도, 수소경제 전환도 반드시 필요하다. 다만 동시에, 이미 버려지고 있는 에너지를 회수하는 전략 역시 병행돼야 한다. 새로운 에너지를 생산하는 것만큼 중요한 것은, 지금 낭비되는 에너지를 줄이는 일이다. 탄소중립의 속도를 높이기 위해 우리가 가장 먼저 들여다봐야 할 영역은 어쩌면 미래 기술이 아니라, 현재 버려지고 있는 저온 폐열일지도 모른다.
