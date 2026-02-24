시사 전체기사

광주시, 올해 공직자 1000명 신규채용…“청년 희망”

입력:2026-02-24 15:12
공무원 646명·공공기관 354명
통합돌봄·도시철도 개통 등 대비

강기정 광주광역시장이 24일 오후 시청 기자실에서 기자들을 만나 도시철도 2호선 개통에 대비한 역대 최대 규모 신규 인력 채용계획을 설명하고 있다. 광주광역시 제공

광주광역시가 올해 공직자 1000명을 신규채용한다. 전년 대비 3배 이상 늘어난 역대 최대 규모다.

광주시는 올해 지방공무원 624명·공무직 15명·청원경찰 7명과 공공기관 공직자 354명 등 총 1000명 규모의 공직자를 채용한다고 24일 밝혔다. 신규 채용이 급증한 것은 ‘광주다움 통합돌봄’ 전국화, 광주·전남 행정통합, 도시철도 2호선 개통 준비 등 그동안 추진했던 정책들이 결실을 맺으면서다.

광주시는 먼저 시와 자치구에서 근무하게 될 지방공무원을 올해 624명 신규채용한다.

이는 지난해 210명보다 3배 가까이 확대된 규모다. 최근 3년(2023년 117명·2024년 105명·2025년 210명) 평균 144명과 비교하면 채용 규모가 480명(333%) 늘어 4.3배 수준에 달한다.

구체적으로는 통합돌봄 전국화에 따라 사회복지직 107명, 간호직 52명, 보건직 10명, 보건진료직 1명 등을 채용한다.

이중 행정직(7급 포함) 신규채용은 지난해 대비 약 4.4배 많아진 272명 규모다. 통합돌봄 확대와 함께 행정통합, 민군공항 통합이전 추진 등에 따른 행정수요 증가가 반영되면서다.

광주시 산하 공공기관에서 근무할 공직자도 354명을 선발한다. 지난해 137명 대비 258% 증가한 것으로, 역대 최대 규모다.

특히 광주교통공사는 도시철도 2호선 개통 관련 신규 인력 469명을 올해와 내년 상반기에 단계적으로 채용한다. 교통공사는 대규모 채용에 앞서 상반기 중 기존 43개 직제에서 58개 직제로 조직개편을 진행한다.

강기정 광주시장은 “광주다움 통합돌봄 등 광주시의 좋은 정책이 좋은 일자리를 만들었다. 시민들과 함께 만든 결실을 광주청년들을 위한 희망 일자리로 되돌려드린다”며 “이번 채용은 단순한 인력 충원이 아니라, 청년들이 광주를 떠나지 않고도 당당하게 꿈을 펼칠 수 있는 희망의 터전을 만드는 것이다”고 밝혔다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

