광주시, 올해 공직자 1000명 신규채용…“청년 희망”
공무원 646명·공공기관 354명
통합돌봄·도시철도 개통 등 대비
광주광역시가 올해 공직자 1000명을 신규채용한다. 전년 대비 3배 이상 늘어난 역대 최대 규모다.
광주시는 올해 지방공무원 624명·공무직 15명·청원경찰 7명과 공공기관 공직자 354명 등 총 1000명 규모의 공직자를 채용한다고 24일 밝혔다. 신규 채용이 급증한 것은 ‘광주다움 통합돌봄’ 전국화, 광주·전남 행정통합, 도시철도 2호선 개통 준비 등 그동안 추진했던 정책들이 결실을 맺으면서다.
광주시는 먼저 시와 자치구에서 근무하게 될 지방공무원을 올해 624명 신규채용한다.
이는 지난해 210명보다 3배 가까이 확대된 규모다. 최근 3년(2023년 117명·2024년 105명·2025년 210명) 평균 144명과 비교하면 채용 규모가 480명(333%) 늘어 4.3배 수준에 달한다.
구체적으로는 통합돌봄 전국화에 따라 사회복지직 107명, 간호직 52명, 보건직 10명, 보건진료직 1명 등을 채용한다.
이중 행정직(7급 포함) 신규채용은 지난해 대비 약 4.4배 많아진 272명 규모다. 통합돌봄 확대와 함께 행정통합, 민군공항 통합이전 추진 등에 따른 행정수요 증가가 반영되면서다.
광주시 산하 공공기관에서 근무할 공직자도 354명을 선발한다. 지난해 137명 대비 258% 증가한 것으로, 역대 최대 규모다.
특히 광주교통공사는 도시철도 2호선 개통 관련 신규 인력 469명을 올해와 내년 상반기에 단계적으로 채용한다. 교통공사는 대규모 채용에 앞서 상반기 중 기존 43개 직제에서 58개 직제로 조직개편을 진행한다.
강기정 광주시장은 “광주다움 통합돌봄 등 광주시의 좋은 정책이 좋은 일자리를 만들었다. 시민들과 함께 만든 결실을 광주청년들을 위한 희망 일자리로 되돌려드린다”며 “이번 채용은 단순한 인력 충원이 아니라, 청년들이 광주를 떠나지 않고도 당당하게 꿈을 펼칠 수 있는 희망의 터전을 만드는 것이다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
