[속보]경찰, ‘尹대통령실 PC 초기화’ 정진석 불구속 송치
경찰이 지난해 4월 윤석열 전 대통령 헌법재판소 파면 결정을 전후해 대통령실 컴퓨터(PC) 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 검찰에 넘겼다.
3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰 특별수사본부는 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물 관리법 위반 혐의 등으로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.
경찰은 두 사람이 12·3 비상계엄 관련 증거를 인멸하기 위해 PC 폐기를 지시했다고 판단한 것으로 전해졌다.
두 사람 지시로 실제 대통령실 PC 1000여대가 윤 전 대통령 파면 후 초기화된 것으로 알려졌다.
앞서 이 사건을 수사한 내란특검은 윤 전 비서관이 당시 대통령실 직원들에게 “제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라”고 지시했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.
정 전 실장은 지난 9일 경찰에 출석해 18시간가량 장시간 조사를 받았다.
윤 전 비서관도 지난 3일 경찰 조사를 받았다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
