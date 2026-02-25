‘경기 부양용’ 호시탐탐 노려진 한은 적립금 ‘23조’…“외환시장 안정에 필수”

설을 앞둔 지난 11일 서울 중구 한국은행 본점에서 직원들이 시중은행으로 공급될 설 자금 방출 작업을 하고 있다. 사진공동취재단

적립금은 중앙은행이 외환시장과 금융시장에서 신뢰를 유지하기 위한 최소한의 재무 여력”이라며 “대외 신인도와 정책 신뢰를 떠받치는 기반이기 때문에 일정 규모를 유지할 필요가 있다”고 말했다.