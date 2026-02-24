“망고·바나나 먹어볼까?” 할당관세 인화에 수입과일 가격 ↓
바나나와 파인애플, 망고 등 수입 과일에 대한 정부의 할당관세 인하 조치가 유통 현장에 본격적으로 스며들고 있다. 대형마트들은 관세가 낮아진 수입 물량을 빠르게 확보해 대대적인 과일 할인전에 돌입했다.
24일 유통업계에 따르면 지난 12일부터 수입 과일 3종에 대한 할당관세 인하 신청이 시작됐다. 초기 통관 절차를 거친 물량이 최근 매장에 순차적으로 풀리면서 2월 넷째 주를 기점으로 유통가의 가격 인하와 프로모션 움직임이 뚜렷해지고 있다.
대형마트들은 발 빠르게 할인 행사를 기획하고 나섰다. 이마트는 주차별로 과일 품목을 바꿔가며 소비자를 공략한다.
지난 19일 필리핀산 고산지 바나나를 종전보다 200원 내린 4780원에 선보인 데 이어, 23일부터는 에콰도르산 바나나를 500원 저렴한 3480원에 상시 판매하고 있다.
25일까지는 신세계포인트를 적립하는 고객에게 태국산 망고(2입)를 기존 1만1980원에서 25% 할인한 8980원에 제공한다. 26일부터 내달 4일까지는 컷파인애플 전 품목을 20% 할인할 계획이다.
롯데마트 역시 오는 26일부터 다음 달 2일까지 수입 과일 특별 프로모션을 전개한다. 고산지 바나나 한 송이를 3990원에 내놓고, 태국산 남독마이 망고 3개는 9900원에 판매한다. 아울러 황금당도 스위티오 골드파인애플은 5990원, 400g 규격의 컷팅 파인애플은 4990원에 각각 책정해 장바구니 부담을 던다.
앞서 정부는 고환율 여파로 수입 과일값이 치솟자 오는 6월 말까지 이들 3개 품목의 관세율을 기존 30%에서 5%로 대폭 낮춰 공급을 늘리기로 했다. 이번 할당관세가 적용되는 수입 총물량은 바나나 12만9000t, 파인애플 3만3500t, 망고 1만8500t 규모다.
유통업계는 올해 전체 수입량이 지난해와 비슷한 수준을 유지한다면 올 상반기 내내 가격 안정화 효과가 지속될 것으로 내다보고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
