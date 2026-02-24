산림청, 봄철 꽃나무 개화 예측…진달래 4월 3일 개화
올봄 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되면서 개화 시기가 지난해보다 다소 앞당겨질 것으로 예상된다.
산림청은 24일 ‘2026년 봄철 꽃나무 개화 예측지도’를 발표하고, 전국 평균 만개 시기(개화 50% 기준)는 생강나무가 3월 26일, 진달래 4월 3일, 벚나무류가 4월 7일로 예측됐다고 밝혔다.
이는 지난해 실제 관측 결과인 생강나무 3월 30일, 진달래 4월 7일, 벚나무류 4월 8일보다 빠른 시기로, 봄철 기온 상승의 영향이 반영된 것으로 분석된다.
이광호 산림청 산림보호국장은 “국립수목원과 9개 공립수목원이 전국 32개 지점에서 관찰한 식물계절현상 자료를 기반으로 개화 시기를 예측했다”며 “봄철 개화 예측은 국민 생활과 밀접한 계절 정보를 제공하고, 기후변화에 따른 산림생태계 변화를 과학적으로 분석하는 중요한 지표”라고 말했다.
