트럼프 대체 관세, 일단 10% 발효…관세 ‘시즌2’ 막 올랐다

트럼프 “나는 관세 승인 위해 의회에 갈 필요 없어”

유럽연합 “법적 확실성 필요”…의회 비준 보류

민주당 “트럼프 새 관세 만료 후 연장 저지”

미국과 기존 무역 합의에 대한 약속을 번복할 경우 더 높은 보복 관세를 경고했다.

“어떤 국가든 터무니없는 대법원판결로 장난을 치려 한다면, 특히 수년 심지어 수십 년 간 미국을 뜯어 먹어온 곳은 그들이 최근에 동의했던 것보다 더 높은 관세와 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 썼다.

트럼프의 공개 경고 전부터 한국 등 주요 국가들이 미 대법원 판결 이후에도 기존 합의 내용을 유지하겠다고 밝혀왔다. 하지만 유럽에서는 법적 검토가 필요하다는 목소리가 나오기 시작했다. 베른트 랑게 유럽의회 국제무역위원장은 이날 엑스에 “‘턴베리 합의(미국과 EU의 무역 협정)’의 법적 이행 절차를 중단하기로 결정했고 내일 예정된 표결도 연기한다”며 “추가 조치를 취하기 전에 명확성과 법적 확실성이 필요하다”고 적었다.