李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’

李대통령 말 한마디에…‘100원 생리대’ 출시한 ‘이곳’
생활용품점 다이소가 ‘100원 생리대’를 출시한다. 이재명 대통령이 비싼 국내 생리대 가격을 지적한 데 따른 조치다.
생활용품점 아성다이소가 깨끗한나라와 함께 10매 1000원 생리대(개당 100원)를 출시한다고 24일 밝혔다. 깨끗한나라에서 100% 국내 생산하며 아성다이소에서 5월부터 판매할 계획이다.
아성다이소는 현재 깨끗한나라의 생리대를 중형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원), 대형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원)에 판매 중이다. 개당 100원의 생리대가 출시되면 기존 판매 중인 가격과 비교해 최대 60% 낮아진다.
아성다이소 관계자는 “고물가 시대가 이어지며 생필품 가격 상승에 대한 고객 부담을 무겁게 인식하고 있다”며 “다이소는 앞으로도 균일가 정책을 지키며 1000원 정신을 담은 국민가게 다이소로서 물가안정과 생활경제에 실질적인 보탬이 되도록 노력하겠다”고 전했다.
앞서 이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 국내 생리대 가격이 해외보다 비싸다며 가격 안정화를 주문했다. 기본적인 품질의 저가 생리대를 만들어 무상 공급하는 방안을 검토하라는 지시도 했다.
이 대통령의 쓴소리 이후 유통·제조업계는 앞다퉈 중저가 상품 출시를 예고하고 있다. 유한킴벌리와 LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 제조사 3곳은 중저가 생리대 공급 확대와 신제품 출시를 예고했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사