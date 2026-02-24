이상일 용인특례시장, 국회 소통관 찾아 ‘총리실 저격’?

“정부가 입지 선정하고, 계획 승인한 용인 반도체 국가산단 프로젝트가 정부와 정치환경이 바뀌었다고 흔들리게 된다면 국제사회는 대한민국을 신뢰할 수 없는 나라로 생각할 것”라고 주장하면서 이같이 밝혔다.

국무총리실 시민사회비서관실과 총리 자문기구인 사회대개혁위원회가 오는 26일 부산에서 ‘광장시민과 함께하는 정책토론마당’을 열어 ‘용인 반도체 국가산단 타당성 검토’를 토론 대상으로 삼겠다고 하는 데 그게 말이 되는 것이냐”고 비판하

“용인에서 진행되는 반도체 프로젝트가 정치라는 외풍에 흔들리지 않고 계획된 그대로 잘 진행될 수 있도록 국민과 언론인들의 냉철한 판단과 관심을 호소하기 위해 기자회견장에 섰다

”

고 기자회견 배경을 설명했다.