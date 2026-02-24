이상일 용인특례시장, 국회 소통관 찾아 ‘총리실 저격’?
이상일 경기도 용인특례시장이 “총리실은 26일 부산 토론회에서 용인 반도체 국가산업단지에 대한 쓸데없는 시비가 생기지 않도록 조치를 취하라”고 총리실을 향해 날을 세웠다.
이 시장은 24일 국회 소통관에서 용인 반도체 프로젝트와 관련한 지방 이전론 확산을 저지하는 기자회견을 한 후 자신의 페이스북을 통해 “정부가 입지 선정하고, 계획 승인한 용인 반도체 국가산단 프로젝트가 정부와 정치환경이 바뀌었다고 흔들리게 된다면 국제사회는 대한민국을 신뢰할 수 없는 나라로 생각할 것”라고 주장하면서 이같이 밝혔다.
이 시장은 오는 26일 부산에서 진행될 ‘광장시민’의 토론마당에 ‘용인 반도체 국가산단 타당성 검토’가 의제에 오르지 않도록 총리실이 나서서 정리해달라는 입장이다.
그는 “국무총리실 시민사회비서관실과 총리 자문기구인 사회대개혁위원회가 오는 26일 부산에서 ‘광장시민과 함께하는 정책토론마당’을 열어 ‘용인 반도체 국가산단 타당성 검토’를 토론 대상으로 삼겠다고 하는 데 그게 말이 되는 것이냐”고 비판하면서 “정부가 국가산단 계획을 승인하고 서울행정법원도 정부 승인의 적법성을 인정했다”고 강조했다.
이어 “용인시민들이 총리실 사회대개혁위원회에 바란다라는 란에 들어가 26일 광장시민 토론마당 의제에서 용인 반도체 국가산단 타당성 검토를 제외하라고 빗발치듯 요구하고 있다”며 “총리나 총리실은 정부가 승인하고 법적으로도 문제가 없는 용인 반도체 국가산단에 대한 쓸데없는 트집과 시비가 생기지 않도록 사전에 필요한 조치를 취해줄 것을 요구한다”고 말했다.
그러면서 이 시장은 “반도체는 대한민국 경제를 지탱하는 핵심산업이며 안보와도 직결된 국가전략산업”이라며 “용인에서 진행되는 반도체 프로젝트가 정치라는 외풍에 흔들리지 않고 계획된 그대로 잘 진행될 수 있도록 국민과 언론인들의 냉철한 판단과 관심을 호소하기 위해 기자회견장에 섰다”고 기자회견 배경을 설명했다.
