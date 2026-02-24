李대통령 살해 협박글 올린 ‘겁 없는’ 10대들 불구속 송치

李대통령 살해 협박글 올린 ‘겁 없는’ 10대들 불구속 송치
이재명 대통령에 대한 살해 협박 글을 인터넷 게시판에 올린 10대 남성 2명이 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청은 지난해 9월 4일 119안전신고센터 인터넷 게시판에 대통령을 살해하겠다는 취지의 협박 글을 올린 10대 남성 2명을 검거하고, 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.
경찰은 수사 과정에서 피의자 A씨가 지난해 3월 충남 아산시 소재 한 고등학교 학생들을 상대로 한 살해 협박 글을 추가로 작성한 사실도 확인했다.
경찰은 이에 대해서도 공중협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의를 적용해 함께 송치했다.
또 A씨가 인천 소재 고등학교와 광주 소재 중학교 학생들을 대상으로 한 공중협박 사건 2건에 대해서도 계속 수사 중이다.
서울경찰청은 피의자들에 대한 손해배상 청구 여부를 검토하는 한편, 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대해 엄정 대응하겠다는 방침이다.
경찰 관계자는 “공중협박 등 대응 태스크포스(TF)를 중심으로 불특정 다수를 대상으로 한 협박 행위를 끝까지 추적해 법에 따라 엄정하게 처벌하겠다”고 밝혔다.
서울경찰청은 주요 인사 협박 및 허위조작 정보 등에 대응하기 위해 지난해 11월부터 사이버수사·공공범죄수사 등 5개 기능으로 구성된 TF를 운영 중이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사