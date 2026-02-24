전북도, 정부 ‘양자클러스터’ 공모 신청…실증 중심 전략 본격화
탄소·수소·모빌리티 등 주력 산업과 융합 모색
산업단지 8.13㎢ 공급·세제 인센티브 확대
전북특별자치도가 정부의 ‘양자클러스터 기획연구’ 공모에 참여하며 양자(퀀텀) 산업 대응에 나섰다. 원천기술 확보 경쟁보다는 제조·실증 기반을 축으로 산업 집적과 응용 생태계 구축 전략을 제시했다.
전북도는 24일 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 ‘양자클러스터 기획연구 공동연구기관’ 공모에 신청서를 제출했다고 밝혔다. 이는 정부의 ‘제1차 양자종합계획’에 따른 후속 절차다. 정부는 해당 계획을 통해 연구개발 중심에서 산업·시장 창출과 공급망 경쟁력 강화로 정책 무게중심을 옮기고, 지역 연계형 ‘K-퀀텀 클러스터’ 조성을 추진하고 있다.
양자기술은 양자컴퓨팅·양자통신·양자센싱을 기반으로 국방·금융·의료·에너지·첨단제조·우주항공 등과 융합되는 전략 분야다. 미국·유럽·중국 등 주요국은 국가 차원의 연구개발과 산업화를 병행하며 기술 주도권 확보에 속도를 내고 있다.
전북은 단기간 내 원천기술 확보 경쟁에 뛰어들기보다 기존 제조 산업과 에너지 인프라를 활용한 실증·응용 모델 구축을 택했다. 탄소소재, 수소산업, 첨단제조, 모빌리티 등 지역 주력 산업과 양자기술의 접점을 단계적으로 확대한다는 구상이다.
이를 뒷받침하기 위해 산업입지와 인센티브 정비도 병행한다. 전북도는 총 8.13㎢ 규모의 5개 산업단지를 조성 중이다. 전주 탄소 국가산단과 새만금 국가산단(3·7·8공구)을 포함해 미래 산업 수요에 대응할 기반을 확충하고 있다. 새만금산단 5공구에는 320억원을 투입해 기업성장센터를 건립한다. 약 70개 기업이 입주 가능한 공간으로 2028년 준공 예정이다.
완주 수소특화 국가산단(0.64㎢)은 예비타당성조사를 통과해 2026년 상반기 산업단지계획 수립에 착수한다.
기업 유치를 위한 세제와 보조금도 강화한다. 새만금투자진흥지구는 3·7·8공구까지 확대 지정될 예정이다. 지정 시 법인세 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면 혜택이 적용된다.
전주(탄소융복합), 익산·정읍(바이오), 김제(모빌리티), 남원(라이프케어)에 지정된 기회발전특구(총 3.44㎢)에서도 투자보조금과 세제 감면이 제공된다. 조례 개정을 통해 연구소와 ICT·연구개발업 등에 대한 투자보조금 신청 기준도 기존 30억원에서 10억원으로 낮춰 초기 기업의 부담을 완화할 계획이다.
전북도 관계자는 “양자기술은 방향 설정과 기반 구축이 중요한 단계”라며 “국가 정책과 연계해 지역 산업과의 접점을 찾고 미래 성장 동력으로 연결하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사