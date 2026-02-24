전북도, 정부 ‘양자클러스터’ 공모 신청…실증 중심 전략 본격화

탄소·수소·모빌리티 등 주력 산업과 융합 모색

산업단지 8.13㎢ 공급·세제 인센티브 확대

양자컴퓨터 'IBM 퀀텀시스템원' 살펴보는 참석자들. 연합뉴스

전북특별자치도가 정부의 ‘양자클러스터 기획연구’ 공모에 참여하며 양자(퀀텀) 산업 대응에 나섰다.

원천기술 확보 경쟁보다는 제조·실증 기반을 축으로 산업 집적과 응용 생태계 구축 전략을 제시했다.

전북도 관계자는 “양자기술은 방향 설정과 기반 구축이 중요한 단계”라며 “국가 정책과 연계해 지역 산업과의 접점을 찾고 미래 성장 동력으로 연결하겠다”고 말했다.