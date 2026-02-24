순천시장 여론조사…현직 노관규 시장, 오차범위 밖 선두
다자·삼자대결 구도서 현직 독주 흐름
무소속 시장 맞서 민주당 후보군 추격
오는 6월 지방선거를 앞두고 실시된 차기 순천시장 후보 적합도 조사에서 현직인 노관규 순천시장이 오차범위 밖 선두를 기록했다.
24일 에너지경제신문이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 지난 21일과 22일 이틀간 순천시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1039명을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면 무소속인 노관규 시장은 32.7%의 지지율을 기록했다.
이어 더불어민주당 소속인 오하근 전 전남도의원 15.8%, 손훈모 변호사 13.0%, 허석 전 순천시장 10.8%, 서동욱 전 전남도의회 의장 10.2% 순으로 집계됐다. 무소속 현직 시장에 맞서 민주당 소속 후보군이 추격하는 모양새를 보인 셈이다.
이성수 진보당 전남도당위원장은 6.5%, 민주당 한숙경 전남도의원 1.8%, 기타 인물 1.0%였으며, 유보층은 8.1%(없음 5.7%·잘 모름 2.4%)로 조사됐다.
삼자 가상대결에서도 노 시장은 선두를 유지했다.
노관규 시장과 서동욱 전 전남도의회 의장, 이성수 진보당 전남도당위원장과의 3자 대결에서 노 시장 34.7%, 서 전 의장 25.9%, 이 위원장 11.7% 순이었다. 부동층은 없음 19.4%, 잘 모름 8.4%다.
노 시장과 손훈모 변호사, 이성수 위원장과의 3자 대결에서도 노 시장은 35.6%로, 손훈모 26.3%, 이성수 11.9%를 오차범위 밖에서 앞섰다.
또한 시정 운영 평가에서는 ‘잘하고 있다’는 응답이 47.8%(매우 잘함 23.1%·잘하는 편 24.7%)로 나타났으며, ‘잘못하고 있다’는 39.5%로 조사됐다. ‘잘 모름’은 12.6%였다.
정당 지지도는 더불어민주당 72.9%로 압도적 우세를 보였으며, 조국혁신당 5.6%, 진보당 4.5%, 국민의힘 4.2%, 개혁신당 3.2%, 기타 2.5%, 무당층 7.3%(없음 6.2%·잘 모름 1.1%)였다.
이번 조사는 2025년 11월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준으로 지역·성·연령 가중치를 부여(셀가중)해 실시됐으며, 국내 통신 3사가 제공한 무선 가상번호(90%)와 유선 RDD(10%)를 활용한 ARS 방식으로 진행됐다. 총 1만4603명 중 1039명이 응답해 응답률은 7.1%이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.0%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
