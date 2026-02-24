‘이재명표’ 계곡정비 전국 확대…행안부, 계곡·하천 불법 점용시설 정비 내달 돌입
정부가 하천·계곡 구역 무단 점유 불법시설에 대해 다음 달부터 대대적 정비에 나선다. 이재명 대통령은 불법시설 점검 과정에서 시설물을 누락한 공무원에 대해선 “엄중 문책하라”고 지시했다.
행정안전부는 하천과 계곡을 무단으로 점유한 불법 시설에 대해 예년보다 이른 3월부터 단속에 들어간다고 24일 밝혔다. 불법 시설이란 안전 위해 시설, 하천구역 내 평상, 그늘막·물놀이 시설, 식당 영업 행위 등을 말한다.
이번 조치는 지난해 12월 이 대통령이 ‘계곡 불법 시설물 정비를 전국적으로 확대하라’고 지시한 데 따른 후속 대책이다. 행안부는 불법 점용 시설이 국민 불편을 초래할 뿐 아니라 호우 시 하천 유수 흐름을 방해하는 등 안전관리에도 문제가 크다는 지적이 계속 있었다고 설명했다.
행안부에 따르면 전국 단위 실태조사와 안전신문고를 활용한 국민신고 접수 결과 총 835건의 불법 점용시설이 확인됐다. 지난해 12월 기준 전체 불법 점용시설 중 90%인 753건은 원상복구 등으로 정비를 완료했고, 나머지 82건은 행정대집행 등 절차에 따라 조치 중이다.
정부는 지난해 정비 결과를 토대로 관리 체계를 더욱 강화해 매년 반복·상습적인 불법 점용시설에 적극 대응해 나갈 계획이다.
단속 역량을 강화하기 위해 하천 분야 특별사법경찰 인력을 확충하고, 하천·계곡 순찰대를 운영하는 등 지역 여건에 맞는 맞춤형 단속 인력도 확대 운영한다. 반복·상습 위반 행위에 대한 행정대집행 적용 특례 확대와 이행강제금 부과 근거 마련 등 관련법 개정을 통해 제도 실효성도 확보할 계획이다.
이밖에도 정비 성과가 우수한 지방정부에는 지원을 강화하고, 실적이 저조한 경우에는 철저한 이행실태 관리를 통해 정비를 지속 독려해 나갈 예정이다.
한편 이 대통령은 이날 열린 국무회의에서 행안부의 불법 시설 실태조사 관련 보고를 받고 “전국 조사 결과가 800여건이라는 게 믿어지지 않는다. 경기도가 이보다 더 많았던 것 같다”며 재조사를 언급했다. 그는 “공무원이 지나가다가 슬쩍 못 본 척하는 경우가 너무 많다. 전국적으로 감찰해서 누락된 경우엔 담당 공무원을 엄중 징계하도록 해야 한다”고 말했다.
