[속보] 트럼프 122조 관세, 10%로 개시…15% 인상은 추후에
도널드 트럼프 미국 대통령이 무역법 122조를 근거로 부과하기로 한 글로벌 관세가 15%가 아닌 10%로 우선 적용된다.
24일(현지 시간) NBC뉴스에 따르면 관세 발효를 몇 시간 앞두고 미 관세국경보호청(CBP)은 수입업자들에게 공문을 보내 “특정 면제 대상이 아닌 한 모든 국가에 대해 150일간 10% 세율이 적용된다”며 이날 오전 0시 1분(현지 시간, 한국시간 오후 2시1분)부터 시행된다고 통보했다.
백악관 관계자도 글로벌 관세가 우선 10%로 시작된다고 확인했다. 이를 15%로 인상하기 위한 별도의 행정명령을 준비 중이며, 트럼프 대통령의 서명이 필요하다고 설명했다. 인상 시점은 아직 정해지지 않았다.
트럼프 대통령은 지난 20일 연방대법원이 국제비상경제권법(IEEPA)을 근거로 한 관세 정책을 위법으로 판단하자 다른 무역법을 활용해 모든 교역 상대국에 10%의 단일 관세를 신속히 부과하겠다고 발표했다.
그러나 하루 뒤 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “즉시 10% 글로벌 관세를 법적으로 허용되고 검증된 최대 수준인 15%로 인상하겠다”고 밝히며 입장을 바꿨다.
NBC뉴스는 “이 같은 오락가락 행보는 트럼프 2기 초반에 나타났던 무역 정책의 혼란을 재현하고 있다는 기업·투자자·외국 정부의 우려를 다시 키우고 있다”고 지적했다.
