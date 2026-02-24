제주언론학회 ‘저널리즘 현장과 언론학 연구의 교차점’ 세미나
27일 오후 3시
‘2026 제주언론학술상’ 시상식도 개최
제주언론학회가 오는 27일 ‘현장은 무엇을 문제로 말하고, 학문은 무엇을 질문하는가: 저널리즘 현장과 언론학 연구의 교차점 찾기’를 주제로 올해 첫 학술세미나를 연다.
세미나는 지역 언론 현장이 제기한 문제를 학문적 질문으로 정리하고, 학문적 성찰을 다시 현장으로 환류하는 구조를 모색하기 위해 마련했다.
발제는 송원일 제주MBC 보도국장이 ‘위기의 지역언론, 현장의 고민은 무엇인가’를, 이헌율 고려대 미디어학부 교수가 ‘미디어와 미디어학 경계에서 무엇을 할 것인가’를 맡는다.
토론에는 김익태 KBS제주 기자, 한명옥 변호사, 허찬행 건국대 겸임교수, 변지철 연합뉴스 기자, 최낙진 제주대 언론홍보학과 교수, 김형미 지능소프트웨어교육연구소 전임연구원이 참여한다.
세미나에 앞서 오후 2시40분에는 ‘2026 제주언론학술상’ 시상식이 열린다.
언론대상은 JIBS제주방송 김동은‧윤인수 기자, 학술대상(논문)은 진명지 제주대 언론홍보학과 강사가 받는다.
정용복 제주언론학회장은 “현장과 분리된 학문은 삶의 맥락과 실천 현실에서 이탈해 공허해질 수 있고, 학문적 성찰이 결여된 현장은 기준과 방향을 잃은 채 단기 대응에 머물 위험이 있다”며 “현장과 학문이 유기적으로 연계되는 구조 속에서 지역 공공 담론의 신뢰 기반을 단단히 다져 나가는 계기를 만들겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
