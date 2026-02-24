강훈식, 방산·AI·원전 조율 위해 UAE 출국…“실질적 성과 힘쓸 것”
강훈식 대통령 비서실장이 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 방산·인공지능(AI)·원전 등 협력을 논의하기 위해 아랍에미리트(UAE)로 출국한다.
강 실장은 24일 엑스(X)에 올린 글에서 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 정상회담과 UAE 국빈방문의 후속조치 및 실무협의를 위해, 또 칼둔 행정청장의 방한에 대한 답방을 위해 1박 3일간 전략경제협력 대통령 특사로 출국한다”고 밝혔다.
그러면서 “방산, AI, 원전, K-컬처 분야에서의 협력 확대, 특히 대한민국과 UAE가 기술과 자본력을 합해 제3국으로 함께 진출하는 실질적인 성과를 만들 수 있도록 힘쓰겠다”고 설명했다.
강 실장은 이날부터 오는 26일까지 UAE에서 특사 활동 수행한 뒤 귀국할 예정이다.
앞서 이 대통령은 아부다비에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 첨단기술 분야 협력을 강화하기로 합의했다. 양국은 전략적 AI 협력 프레임워크를 포함해 총 7건의 양해각서(MOU)를 체결하며 협력 범위를 기존 에너지·원전 중심에서 AI와 우주, 바이오 등 미래 산업으로 확장했다.
정부는 이를 실행으로 옮기기 위해 국가AI전략위원회에 한-UAE AI 협력 태스크포스(TF)를 구성해 산하 5개 워킹그룹을 가동 중이다. 임문영 AI전략위 부위원장은 이달 초 UAE 현지를 방문해 UAE 정부와 한국 기업 간 각 산업별 논의 테이블 구성 역할을 수행하는 등 양국 협력을 위한 실무 논의에 속도가 붙은 상태다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
