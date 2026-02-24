대구 복지단체들 “영리병원 길 여는 통합 특별법 폐기”
대구경북보건복지단체연대회의는 24일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열어 “영리병원 확대 우려가 있는 대구·경북 행정통합 특별법을 즉각 폐기해야 한다”고 주장했다.
이들은 “통합 특별법에 따르면 통합시장이 글로벌미래특구를 지정할 경우 영리병원 설립이 가능하다”며 “영리병원 설립 허용 독소조항이 포함된 것에 분노를 금할 수 없다”고 목소리를 높였다.
또 “이윤 극대화를 최우선으로 하는 영리병원은 필연적으로 과잉 진료와 의료비 폭등을 초래한다”며 “정부, 국회, 대구시, 경북도는 지역민의 생명권과 건강권을 담보로 한 위험한 시험을 즉각 중단하고 통합 특별법을 폐기하라”고 촉구했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
