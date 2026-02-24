“국가폭력의 상징”…5·18 최후 항전지 옛 전남도청 복원 완료
당시 계엄군 탄흔 등 보존·전시
열흘간의 최후항쟁 전시물 다양
시범운영 거쳐 5월쯤 정식 개관
5·18민주화운동 최후 항전지인 옛 전남도청이 시민들의 품으로 돌아온다.
문화체육관광부 옛전남도청복원추진단은 24일 오전 광주 동구 옛 전남도청에서 언론을 대상으로 복원을 마친 옛 도청 전시관 시범운영 설명회를 열었다.
옛 전남도청은 과거 국가폭력의 상징인 이곳을 1980년 5월 18일부터 5월 27일까지 5·18 당시 상황으로 원형 복원한 공간으로, 독재정권의 어두운 역사와 이를 극복한 민주주의의 이야기를 담고 있다.
옛 도청 본관과 도경찰국 본관, 도경찰국 민원실, 도청 회의실, 상무관, 도청 별관 등 모두 6개의 전시관으로 구성된 옛 전남도청은 1980년 5월 5·18민주화운동 당시 시민군의 최후 항전을 한눈에 이해할 수 있는 컨텐츠들로 채워졌다.
특히 계엄군의 진압에 맞서 시민 저항이 가장 치열하게 전개된 도청 본관은 열흘 간의 최후 항쟁 서사를 중심으로 구성됐다. 당시 목숨을 건 항전의 증거인 계엄군의 탄흔도 도청 본관 내·외부 곳곳에 보존·전시됐다. 또한 국내 최초로 외벽에서 추출한 실제 탄두 실물도 함께 전시됐다.
설명에 나선 박영만 학예연구관은 “옛 도청은 5월 17일 비상계엄 전국 확대 조치부터 27일 최후항쟁까지 당시 시민들이 사실상 무정부 사태의 혼란을 극복하기 위해 모였던 곳”이라며 “이곳에선 계엄군의 무자비한 진압과 시민들의 자치 활동, 그리고 최후항쟁까지의 민주주의 역사를 고스란히 느낄 수 있다”고 말했다.
도경찰국 본관에는 민중의 저항과 승리를 주제로한 홀로그램 실감영상과 대한민국 민주주의 시작과 시련을 타임라인으로 보여주는 전시가 이뤄진다. 또 실제 5·18에 참여한 시민들의 구술증언과 최후까지 전남도청을 지킨 사람들의 증언이 영상으로 전시된다.
또 5·18 당시 신원이 확인된 희생자들의 시신이 임시로 안치됐던 상무관에선 민주주의 가치를 지켜나가기 위한 추모 영상이 상시 상영된다.
지역사회 중심으로 원형 보존 목소리가 잇따랐던 옛 전남도청은 지난 2023년 복원 공사에 들어가 2년 5개월 만인 최근 복원을 마쳤다. 추진단은 오는 28일부터 4월 5일까지 시민들을 대상으로 시범운영을 한 뒤 5월쯤 정식 개관할 방침이다.
정상원 옛전남도청복원추진단장은 “옛 전남도청은 5·18민주화운동의 상징으로, 역사적 사실과 고증에 기반해 원형 보존을 최우선 원칙으로 복원했다”며 “시범운영 뒤 미진한 점을 개선해 5·18 민주화운동의 의미와 역사를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사