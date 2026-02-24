울산시, 대한민국 AI 수도로 도약
1조 규모 ‘울산형 AI 비전’ 발표
4대 전략·93개 세부 사업 공개
울산시가 산업도시 60년의 제조 역량을 기반으로 인공지능(AI) 중심의 도시 재편에 나선다. 제조 현장에 AI를 접목해 산업 경쟁력을 극대화하고, 시민 삶의 질을 높여 대한민국을 넘어 세계적인 ‘AI 수도’로 도약한다는 구상이다.
김두겸 울산시장은 24일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 총 사업비 1조 637억 원 규모의 ‘울산형 AI 비전’을 발표했다.
이번 계획은 산업·사회·기반·인재·정책을 아우르는 종합 실행계획으로, 4대 전략 아래 93개 세부 사업이 추진된다.
이번 비전의 핵심 예산 배정 현황을 살펴보면 연구개발(R&D) 4323억 원(20개 사업), 기반 조성 4084억 원(17개 사업), 인력 양성 1438억 원(12개 사업), 기업지원·서비스 792억 원(44개 사업) 순이다.
울산시는 우선 ‘지역경제 재도약’을 위해 자동차, 조선, 석유화학 등 주력 제조산업 전반에 AI를 본격 도입하는 ‘AI 대전환(AX)’을 추진한다.
대기업 중심의 AI 공장 전환 모델을 중소·중견기업까지 확산시켜 산업 생태계 전체의 생산성을 끌어올린다는 계획이다.
시민 체감형 서비스도 강화된다. 재난안전, 교통, 에너지, 복지 등 공공 서비스 전반에 AI 기술을 접목해 ‘똑똑한 AI 도시’를 조성한다.
거점형 지능형도시 조성 등 기업 지원 및 서비스 분야 44개 사업에 792억 원이 투입되어 시민 편의를 높일 예정이다.
혁신 생태계 조성을 위한 인프라 확충에도 힘을 쏟는다. 울산시는 SK-아마존웹서비스(AWS) AI 데이터센터의 적기 준공을 지원하고, 수중 데이터센터 단지 조성을 통해 컴퓨팅 자원을 지속적으로 확보할 방침이다. 이를 포함한 기반 조성 사업에 총 4084억 원이 투입된다.
미래를 이끌 인재 양성 체계도 구체화했다. AI·소프트웨어 기본 교육부터 UNIST AI 대학원을 통한 고급 연구 인력 배출까지 아우르는 성장 경로를 구축한다.
특히 ‘피지컬AI 교육훈련센터’ 등 인력 양성 12개 사업에 1438억 원을 들여 실무와 연구 역량을 겸비한 전문가들을 키워낼 계획이다.
김두겸 울산시장은 “지난 60년간 대한민국 경제를 견인해 온 산업수도의 저력 위에 AI를 결집해, 지역경제 재도약과 시민 삶의 질 향상을 동시에 이끌어내겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
