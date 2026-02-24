시사 전체기사

[속보]삼성전자, 장중 20만원 돌파…사상 최고가

입력:2026-02-24 13:04
공유하기
글자 크기 조정
서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 연합뉴스

[속보]삼성전자, 장중 20만원 돌파…사상 최고가

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나
은마아파트 화재로 10대 딸 사망…범죄 혐의점 없어
“유튜브 소품” 60억 위조 수표 제작…청담 부자 행세 30대 덜미
“계곡 정비 보다 쉬워”…李대통령, 다주택 투기 재차 경고
격론은커녕 ‘입틀막 의총’… 식물정당 된 국민의힘
“‘모텔 연쇄 사망’ 신상공개 안하나”… 온라인선 이미 신상털이
2차 대전 이후 최악 전쟁 우크라전, 6월 종전도 불투명
‘11년 총액 307억’ 홈런 친 노시환
국민일보 신문구독