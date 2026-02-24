경기도, 근로자 혈관 지킴이 나섰다
650개 사업장 관리프로그램 운영
경기도가 근로자 혈관 관리프로그램 운영을 통해 ‘근로자 혈관 건강 지킴이’로 나섰다.
경기도는 올해 650개 사업장 근로자를 대상으로 ‘혈관건강 프로그램’을 운영한다고 24일 밝혔다.
혈관건강 프로그램은 혈압, 혈당, 콜레스테롤 등 혈관 건강 수치가 정상범위를 벗어난 근로자를 대상으로 사업장 보건관리자가 혈관 건강 수치를 최소 3개월 동안 관찰·관리하고 맞춤형 개별 상담을 통한 건강 정보도 제공해 준다.
업종 구분 없이 도내 소재한 모든 사업장에서 신청할 수 있다. 혈관건강 프로그램 시범운영 사업장 모집은 27일까지다.
사업장의 상황에 따라 근로자 건강상담과 건강증진 프로그램 운영이 모두 가능한 사업장은 ‘지속관리형’, 근로자 건강상담이 가능한 사업장은 ‘기본형’, 근로자 혈관 건강에 관심은 있지만 건강상담이나 건강증진 프로그램 운영이 어려운 사업장은 ‘환경조성형’으로 구분해 운영된다.
혈관건강 프로그램 온라인 설명회는 3월 18~19일 이틀간 개최하며, 최종 선정된 사업장은 3월 31일 발표할 예정이다.
앞서 경기도 근로자 2784명이 지속관리를 받았으며, 그 중 127명은 정기적인 혈압측정과 상담으로 평균 수축기 혈압이 130.9mmHg에서 125.2mmHg, 이완기 혈압이 83.9mmHg에서 78.8mmHg로 각각 감소했다.
성현숙 경기도 보건의료정책과장은 “도민의 건강수명 향상을 위해서는 고혈압·당뇨병의 지속관리와 건강행태 개선이 필수적”이라며 “혈관건강 프로그램으로 도내 사업장 보건관리자 역량 강화 및 근로자의 자가관리 수준 향상을 지원해 도민의 평생건강 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.
